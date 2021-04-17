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سياسة|روسيا

السلطات الروسية تعلن احتجاز القنصل الأوكراني في سان بطرسبرغ

تشهد العلاقات الروسية الأوكرانية توترا كبيرا على خلفية اتهامات متبادلة بالحشد العسكري (رويترز)
تشهد العلاقات الروسية الأوكرانية توترا كبيرا على خلفية اتهامات متبادلة بالحشد العسكري (رويترز)
17/4/2021-|آخر تحديث: 17/4/202112:52 PM (مكة المكرمة)

احتجزت السلطات الروسية، السبت، القنصل الأوكراني في مدينة سان بطرسبرغ، ألكسندر سوسونيوك، بتهمة “تأمين معلومات سرية”.

وادعى بيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه تم القبض على سوسونيوك خلال تلقيه معلومات سرية حول الأجهزة الأمنية من قواعد بيانات جهات إنفاذ القانون الروسية عبر مواطن روسي لم يكشف عن اسمه.

وأشار البيان إلى أنه تم القبض على القنصل الأوكراني إثر ذلك، مضيفا أن “هذا التصرف لا يتوافق مع قواعد عاملي السلك الدبلوماسي، ويعتبر عداء واضحا لروسيا”.

وتشهد العلاقات الروسية الأوكرانية تصعيدا على خلفية التوتر في جبهة دونباس، وما تسميه كييف الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا وحشد قواتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم.

وأطلقت أوكرانيا مناورات على الحدود مع شبه جزيرة القرم في البحر الأسود، معربة عن مخاوف من هجوم قد تشنه روسيا انطلاقا من شبه الجزيرة.

وتخوض كييف حرباً ضد الانفصاليين الموالين لموسكو. وتكثفت المواجهات منذ مطلع العام ما تسبب بتقويض وقف إطلاق النار الموقع في يوليو/ تموز الماضي.

المصدر : وكالات

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