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سياسة|مصر

معتقل مصري يتهم سلطات سجن المنيا بتعذيبه والاعتداء عليه جنسيا (فيديو)

16/4/2021-|آخر تحديث: 17/4/202112:06 AM (مكة المكرمة)

اتهم شاب مصري معتقل، أحد الضباط داخل سجن المنيا (جنوبي مصر) ويدعى محمد محمدين بالاعتداء عليه بالضرب وهتك عرضه بمساعدة حرس السجن وسجناء جنائيين داخل مقر اعتقاله.

وأعلن المعتقل عبد الرحمن جمال متولي الشويخ الدخول في إضراب شامل عن الطعام حتى تتم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تعرض لها داخل محبسه.

وقال جمال في رسالة خطية إلى والدته “إنه تم الاعتداء عليه من قبل أفراد الشرطة والقوة الضاربة بالسجن، بعد مشادة كلامية مع أحد السجناء الجنائيين الذي يتولى مسؤولية (مسير العنبر)”.

وناشد جمال النائب العام والمنظمات الحقوقية سرعة التدخل للتحقيق فيما حدث معه من انتهاكات.

وقالت والدة المعتقل إن أفراد السجن بقيادة ضابط يدعى محمد محمدين قاموا بالاعتداء على ابنها المعتقل داخل سجن المنيا.

وأضافت خلال مشاركتها مع برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر أنها تقدمت ببلاغ لنيابة المنيا ضد الضابط المسؤول عن الاعتداء عليه جنسيا.

وأوضحت والدة جمال أن مسؤولي السجن أنكروا حدوث هذه الواقعة.

وتابعت: “كافة أولادي تم اعتقالهم بسبب معارضتهم لنظام السيسي في وجهات النظر والرأي”.

وتقدمت والدة جمال بشكوى شفهية لكل من رئيس مباحث سجن المنيا ومأمور السجن، كما تقدمت بشكوى كتابية لنيابة المنيا كشفت فيها مشاركة ضابط بسجن المنيا يدعى محمد محمدين وعناصر شرطية أخرى في الاعتداء جنسيا على نجلها “المعتقل السياسي” لأنه قرأ حديثا شريفا من نضارة الزنزانة (الفتحة أو النافذة الموجودة في باب الزنزانة).

وكشف ناشطون عبر فيسبوك مضمون الرسالة المسربة من الأم التي أوضحت كيفية حدوث اعتداءات جسيمة على نجلها المعتقل داخل السجن، يوم 6 إبريل/نيسان الجاري.

كما نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان نص رسالة المعتقل عبد الرحمن من داخل محبسه.

المصدر : الجزيرة مباشر

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