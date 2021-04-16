البث الحي
سياسة

طفل فلسطيني فقد عينه برصاص الاحتلال ينشد العلاج بالخارج (فيديو)

15/4/2021

طالب الفلسطيني نضال البطش، وزارة الصحة، بعلاج ابنه عز الدين (14 عامًا)، خارج فلسطين بعد أن أصابت رصاصة مطاطية لقوات الاحتلال عينه اليمنى مباشرة بمنطقة باب الزاوية وسط الخليل، ما أدى إلى استئصالها.

وقال نضال البطش في حوار خاص مع الجزيرة مباشر، إن الأطباء وصفوا إصابة عين ابنه، بـ”الخطيرة”، وأنه خضع لعملية استئصال لعينه، وأنه يحتاج سلسلة من العمليات الجراحية لعلاجه، مؤكدًا أنه لم يتم التواصل معه من أي جهة حكومية لمتابعة حالة نجله.

وقال الطفل عز الدين إنه أثناء جلوسه في محل تجاري بمدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، الجمعة الماضية، سمع أصوات مواجهات بين متظاهرين وقوات الاحتلال، فنظر من داخل المحل تجاه المواجهات، ففوجئ بجندي إسرائيلي، يطلق رصاصة مطاطية، أصابته في عينه اليمنى.

وأضاف أن قوات الاحتلال أوقفته على معبر بيت لحم، وهو جريح أكثر من ست ساعات، حتى سمحت له بالمرور للمستشفى، وهو ما فاقم من إصابته.

وأظهر فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، طفلين يقفان في محل لبيع الخضار، ثم سقط أحدهما أرضا نتيجة لإصابته.

وشهدت منطقة باب الزاوية، يوم الجمعة الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين، استخدموا الحجارة، وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية، يوم الجمعة من كل أسبوع، فعاليات فلسطينية رافضة للاحتلال والاستيطان.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف إسرائيلي، بمستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

هل تدخل العلاقات المصرية التركية مرحلة جديدة؟ مساعد سابق لوزير الخارجية المصري يرد (فيديو)

“بي بي سي” تتلقى 110 آلاف شكوى بشأن تغطيتها لوفاة الأمير فيليب

توفي الأمير فيليب عن 99 عاما (رويترز)

من حوار هادئ إلى تبادل الاتهامات.. اشتباك لفظي بين وزيري خارجية اليونان وتركيا (فيديو)

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو(يمين) ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس (رويترز)

جدل في العراق بعد رسم رئيس الوزراء علم بلاده بالمقلوب (صور)

الكاظمي مع الأيتام حلال المأدبة (فيسبوك)
الأكثر قراءة

“تنظيم الدولة” يختطف فنانين في العراق.. برنامج خدع يثير استياء العراقيين (فيديو)

أثار البرنامج استياء كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي (يوتيوب)

مفاجأة أثناء الزفاف.. اكتشفت أن عروس نجلها هي ابنتها المفقودة منذ 20 عاما (فيديو)

انهارت الأم وابنتها في بكاء لحظة كشف الحقيقة خلال حفل الزفاف (مواقع التواصل)

إغماء على الهواء لمسؤولة دنماركية أثناء مؤتمر صحفي حول جهود التطعيم (فيديو)

لقطة من لحظة سقوط المسؤولة الدنماركية خلال مؤتمر على الهواء (مواقع التواصل)

الحيض لا يمنع المرأة من تلاوة القرآن