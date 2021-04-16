بالصور: مستوطنون إسرائيليون ينهبون متاجر فلسطينية بالخليل

وثق نشطاء فلسطينيون عمليات نهب نفذها مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، بحق متاجر فلسطينية أغلقها جيش الاحتلال في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ونشر حساب تجمع “شباب ضد الاستيطان” على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لعمليات الاقتحام والنهب.

وكتب الحساب “المستوطنون يقتحمون بعض المحلات التجارية في سوق الخضار القديم (الحسبة) والمغلق بأوامر عسكرية منذ عام 1994 وعام 2001 ويسرقون رفوف المحلات، وبعض المحلات الأخرى يتم السكن فيها من قبل بعض المستوطنين”.

وقال نشطاء فلسطينيون إن عمليات الاقتحام والنهب تكررت في الآونة الأخيرة بحق تلك المحلات في وقت لا يسمح لمالكيها الفلسطينيين من الوصول إليها.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الناشط الفلسطيني عيسى عمرو، مؤسس تجمع “شباب ضد الاستيطان”، قوله إن إجراءات الاحتلال والاستيطان تسببت في قلب الخليل بإغلاق نحو 1800 محل تجاري، 530 منها مغلقة بأوامر عسكرية أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن أوامر الإغلاق العسكرية صدرت على مرحلتين، أولاهما بعد مجزرة المسجد الإبراهيمي والتي نفذها مستوطن وراح ضحيتها 29 فلسطينيا عام 1994، وثانيهما خلال انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام 2000.

وقال إن نحو 800 مستوطن يسكنون خمس بؤر استيطانية أقاموها في ممتلكات فلسطينية في قلب الخليل وهي: رمات يشاي (تل الرميدة)، بيت هداسا (الدبوية)، بيت رومانو (أسامة بن منقذ)، إبراهيم أبينو (الحسبة القديمة)، بين هاشالوم (بيت الرجبي).

ولفت إلى استمرار استيلاء المستوطنين على منزلين آخرين لعائلتي أبو رجب والزعتري، واستمرار محاولة إخراجهم عبر الجهات القضائية الإسرائيلية، باعتبارها الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامهم في ظل الاحتلال.