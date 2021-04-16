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أمريكية مسلمة لأبوين مصريين تجمع 100 ألف دولار في ساعات للترشح للكونغرس

الأمريكية المسلمة رنا عبد الحميد (حساب الحملة الانتخابية على مواقع التواصل)
الأمريكية المسلمة رنا عبد الحميد (حساب الحملة الانتخابية على مواقع التواصل)
16/4/2021-|آخر تحديث: 16/4/202107:48 PM (مكة المكرمة)

جمعت رنا عبد الحميد، الساعية لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس النواب الأمريكي عن الدائرة 12 في ولاية نيويورك، 100 ألف دولار لدعم حملتها الانتخابية، بعد ساعات قليلة من إعلان ترشحها أول أمس الأربعاء.

ونشرت الشابة المسلمة المحجبة المولودة في نيويورك لأبوين مصريين، مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر، وجهت من خلاله الشكر لكل الداعمين خلال الساعات الماضية.

وتخوض رنا منافسة صعبة أمام النائبة الديمقراطية كارولين مالوني، التي تشغل عضوية مجلس النواب منذ عام 1993 أي قبل ميلاد رنا تقريبا.

وقالت رنا إنه “على الرغم من الهجمات الشبيهة بهجمات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب حول ترشيحي من الحرس القديم اليوم، أريد فقط أن أقول كم أنا ممتنة لتدفق الدعم الهائل لحركة من أجل التغيير التدريجي”.

وكانت رنا قد أعلنت أمس الأربعاء، ترشحها لعضوية الكونغرس، في تغريدة قالت فيها “كنت في السادسة عشرة من عمري عندما انتزع رجل حجابي وحاول تمزيقه من رأسي”.

 

وأضافت “ساعدني سكان نيويورك في العثور على الشجاعة للرد والتنظيم من أجل السلامة والقوة، أنا أترشح للكونغرس لأننا نحتاج إلى تمثيل حقيقي يعكسنا جميعا، وليس فقط من هم في القمة”.

وتعرف رنا نفسها على أنها ناشطة مجتمعية ورائدة أعمال أمضت حياتها المهنية في غوغل، كما أنها مؤسسة مبادرة “حجاب نيويورك” و”مبادرة المرأة من أجل التمكين الذاتي”، وهو برنامج للدفاع عن النفس والقيادة وريادة المشاريع للشباب في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم.

وعرف عن رنا مشاركتها النشطة في منظمة العفو الدولية ومشاركتها في مظاهرات في نيويورك لدعم الثورة المصرية في عام 2011.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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