أمريكية مسلمة لأبوين مصريين تجمع 100 ألف دولار في ساعات للترشح للكونغرس

جمعت رنا عبد الحميد، الساعية لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس النواب الأمريكي عن الدائرة 12 في ولاية نيويورك، 100 ألف دولار لدعم حملتها الانتخابية، بعد ساعات قليلة من إعلان ترشحها أول أمس الأربعاء.

ونشرت الشابة المسلمة المحجبة المولودة في نيويورك لأبوين مصريين، مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر، وجهت من خلاله الشكر لكل الداعمين خلال الساعات الماضية.

Thank you so much for all your support in helping us reach $100k today. It takes each and every one of you. So much positive energy in #NY12 ! pic.twitter.com/Js7PAAiA5G

وتخوض رنا منافسة صعبة أمام النائبة الديمقراطية كارولين مالوني، التي تشغل عضوية مجلس النواب منذ عام 1993 أي قبل ميلاد رنا تقريبا.

وقالت رنا إنه “على الرغم من الهجمات الشبيهة بهجمات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب حول ترشيحي من الحرس القديم اليوم، أريد فقط أن أقول كم أنا ممتنة لتدفق الدعم الهائل لحركة من أجل التغيير التدريجي”.

وكانت رنا قد أعلنت أمس الأربعاء، ترشحها لعضوية الكونغرس، في تغريدة قالت فيها “كنت في السادسة عشرة من عمري عندما انتزع رجل حجابي وحاول تمزيقه من رأسي”.

I was 16 when a man grabbed my hijab and tried to rip it from my head.

New Yorkers helped me find the courage to fight back and organize for safety and power.

I'm running for Congress because we need true representation that reflects all of us, not just those at the top. #NY12 pic.twitter.com/XT2giaEpNk

— Rana Abdelhamid (@RanaForCongress) April 14, 2021