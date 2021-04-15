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سياسة|العراق

جدل في العراق بعد رسم رئيس الوزراء علم بلاده بالمقلوب (صور)

الكاظمي مع الأيتام حلال المأدبة (فيسبوك)
الكاظمي مع الأيتام حلال المأدبة (فيسبوك)
15/4/2021

ثار جدل في وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بعد أن ظهر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهو يرسم علم البلاد بالمقلوب على وجه أحد الأطفال.

وأقام الكاظمي مأدبة إفطار، أمس الأربعاء، على شرف عشرات الأطفال الأيتام داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق صورة للكاظمي وقد رسم اللون الأسود فوق الأبيض.

ويتكون العلم العراقي من ثلاثة مستطيلات أعلاها باللون الأحمر ثم أوسطها باللون الأبيض ثم الأسفل باللون الأسود.

وانتقد مستخدمو مواقع التواصل رئيس الوزراء بسبب هذا الخطأ، مستنكرين عدم معرفته لكيفية رسم علم البلد الذي يحكمه.

ونشر المكتب الإعلامي للكاظمي مقطع فيديو وصور للمأدبة لم يكن من بينها الصورة التي أثارت الجدل، وقالت تقارير إنه تم حذف الصورة من الحسابات الرسمية للمكتب.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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