جدل في العراق بعد رسم رئيس الوزراء علم بلاده بالمقلوب (صور)

ثار جدل في وسائل التواصل الاجتماعي في العراق بعد أن ظهر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهو يرسم علم البلاد بالمقلوب على وجه أحد الأطفال.

وأقام الكاظمي مأدبة إفطار، أمس الأربعاء، على شرف عشرات الأطفال الأيتام داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العراق صورة للكاظمي وقد رسم اللون الأسود فوق الأبيض.

علم البلد الذي تحكمه دولة الرئيس، ألوانه مختلفة، الأحمر فوق، والأسود تحت… شكرا لمحبتك أطفال بلدك الذي تجهل علمه.

أدعو بقلب صادق، أن تكون هذه الصورة، فوتوشوب، وإلا فهي فضيحة. pic.twitter.com/UnSHTNo7ol — حامد المالكي (@hamed_almaliki) April 14, 2021

ويتكون العلم العراقي من ثلاثة مستطيلات أعلاها باللون الأحمر ثم أوسطها باللون الأبيض ثم الأسفل باللون الأسود.

وانتقد مستخدمو مواقع التواصل رئيس الوزراء بسبب هذا الخطأ، مستنكرين عدم معرفته لكيفية رسم علم البلد الذي يحكمه.

رئيس وزراء العراق

لا يعرف ترتيب الوان علم البلاد التي يحكمها . pic.twitter.com/wAoHmOSV3U — Tamara 💛💫 (@tegakh__) April 14, 2021

تخيل حتى تعدّل العلم لازم تگلب الكاظمي pic.twitter.com/cgSuvEhtHs — حسين تقريبًا – Hussein (@Husseinnalii) April 15, 2021

ونشر المكتب الإعلامي للكاظمي مقطع فيديو وصور للمأدبة لم يكن من بينها الصورة التي أثارت الجدل، وقالت تقارير إنه تم حذف الصورة من الحسابات الرسمية للمكتب.