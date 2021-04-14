حازم حسني.. تفاعل لافت مع إعلان أكاديمي استقالته من جامعة القاهرة (فيديو)

أعلن الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة تقديم استقالته بعدما اعتبر أنها خذلته عبر كتم شهادتها إثر اعتقاله، وحازت صورة الاستقالة التي نشرها على تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل.

ونشر حسني نص خطاب الاستقالة عبر صفحته على فيسبوك قائلًا “كنت أنتظر من الجامعة منذ بدء مسلسل هذه المحنة أن تصدر شهادتها فلم تدل بها”.

نص استقالة الأستاذ الدكتور حازم حسني من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة.

جامعة لم تنطق كلمة واحدة اعتراضا أو حتى استفهاما عن سجن أحد أنجب أساتذتها، مخالفة تقاليدها التاريخية التي ارساها احمد لطفي السيد. pic.twitter.com/xz7US2XV1Z — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) April 13, 2021

وتابع “وكنت أنتظر أن تصدر بيانًا تنويريًا لمن يهمه الأمر تبين فيه الفرق بين نشر أخبار كاذبة تثير الرعب في قلوب المواطنين الآمنين، وبين إبداء آراء مخالفة من شأنها إثارة ملكية التفكير لدى هؤلاء المواطنين لكن الجامعة لم تفعل”.

وأضاف حسني “كنت أنتظر على الأقل أن تنتدب الجامعة أحد أساتذة كلية الحقوق بها للحضور إلى جانبي أمام نيابة أمن الدولة وأمام القضاة في غرفة المشورة لكن الجامعة لم تذهب في هذا الاتجاه”.

وأكد أن “رغم أن كل ما سبق انتظرته من الجامعة لم يكن ليغير من مسارات الأحداث شيئًا، إلا أنه كان سيشعرني بانتمائي المؤسسي كما كان سيشعر النيابة بأن جامعة القاهرة حريصة على استجلاء وجه الحقيقة في الاتهامات الخطيرة الموجهة لأحد أساتذتها، خاصة مع وجود مطالبة بفصلي من الجامعة”.

وتابع حسني “لم أكن أنتظر من الجامعة أن تخوض إلى جانبي معركتي السياسية وإنما كنت أنتظر منها فقط أن تخوض معركتها هي وأعني بها معركة الحقيقة التي لم تنشأ الجامعة إلا لتخوضها”.

د. حازم حسني أستاذ العلوم السياسية يعلن استقالته من جامعة القاهرة: الجامعة كتمت شهادتها في محنتي.. سأخوض معركة رد اعتباري وحيدًا (نص كامل) حسني: لم أكن أنتظر من الجامعة أن تخوض معركتي السياسية وإنما أن تخوض معركة الحقيقة التي لم تنشأ الجامعة إلا لتخوضهاhttps://t.co/gMmX4KrSRV — khaledelbalshy (@khaledelbalshy) April 13, 2021

وأثار منشور الأكاديمي المصري تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل. وكانت قوات الأمن المصري قد اعتقلت حسني المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، في سبتمبر/أيلول عام 2019.

وجاء ذلك على خلفية ما كتبه حسني من مقالات على صفحته بموقع فيسبوك أظهر فيها ما يبدو تأييدا للمقاول ورجل الأعمال محمد علي ودعواته للتظاهر ضد النظام المصري ورئيسه عبد الفتاح السيسي.

لكم صارت الجامعات المصرية "رخيصة" فكريا وأخلاقيًا! قد يفيد في هذا السياق إعادة تأمل الجامعات المصرية في النصف الأول من القرن الماضي .. قبل أن يحررها الضباط "الأحرار" من العقل … https://t.co/PVMAFOzDqr — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) April 13, 2021

ووجهت النيابة لحسني تهم “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وبث ونشر أخبار كاذبة تحض على تكدير الأمن العام، إضافة إلى إساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ببث ونشر إشاعات كاذبة.”

وأطلقت الأجهزة الأمنية في فبراير/شباط الماضي سراح حسنى بعد قرار من نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، على ألا يغادر منزله.

وتقدر منظمات حقوقية عدد السجناء في مصر بنحو 120 ألف سجين، نصفهم تقريبا سجناء سياسيين.

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الدكتور #حازم_حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، يعلن تقديم استقالته من الجامعة، بسبب تخلي الجامعة عنه في محنة الاعتقال، مؤكدا أنه سيخوض معركة رد اعتباره واعتبار الحقيقة وحيدا

من كلامك فاكر انك لسه عايش في دولة مع الاسف pic.twitter.com/y1IuWsvrEk — pery Ahmed (@P_E_R_Y_A) April 13, 2021

من نص استقالة د حازم حسني من عمله كأستاذ بكلية الاقتصاد العلوم السياسية: “..لم أكن أنتظر من الجامعة إذن أن تخوض إلى جانبي معركتي السياسية، وإنما كنت أنتظر منها فقط أن تخوض معركتها هى، وأعنى بها معركة “الحقيقة” التي لم تنشأ الجامعة إلا لتخوضها ..” خطاب مكتوب بقلم المر والندم — muhamad shaaban (@MohamedKfafy) April 14, 2021