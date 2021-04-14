تشاووش أوغلو: مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين تركيا ومصر

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين تركيا ومصر، مشيرًا إلى احتمال إجراء زيارات ومباحثات متبادلة.

وقال تشاووش أوغلو -في تصريحات للصحفيين مساء أمس الثلاثاء- إن هناك اجتماعًا تركيًا مصريًا مرتقبًا على مستوى مساعدي وزيري خارجية البلدين وإن العمل جارِ لتحديد الموعد.

وأضاف “مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين تركيا ومصر وقد تكون هناك زيارات ومباحثات متبادلة في هذا الإطار”.

وأشار الوزير إلى أن مسألة تعيين سفير لدى مصر لم تتم مناقشتها بعد، لكن يمكن طرح الموضوع في الاجتماع الذي سيعقد على مستوى مساعدي وزيري الخارجية.

#عاجل | وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو: مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين #تركيا و #مصر وقد تكون هناك زيارات ومباحثات متبادلة في هذا الإطار — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 14, 2021

وكان تشاووش أوغلو قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن أنقرة والقاهرة “تسعيان إلى تحديد خريطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية”.

والشهر الماضي قالت تركيا إنها استأنفت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر وإنها تريد مزيدًا من التعاون بعد سنوات التوتر.

توترات

وكانت العلاقات التركية المصرية قد شهدت توترات عقب الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

ومع ردود فعل الحكومة التركية الرافضة للانقلاب بدأت العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تراجعًا سريعًا لاسيما بعد إعلان مصر في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 السفير التركي لدى القاهرة “شخصًا غير مرغوب فيه” وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ومنذ ذلك الحين شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تباينات على خلفية عدة ملفات منها اتهامات الحكومة المصرية لتركيا بالتدخل في شؤونها الداخلية.