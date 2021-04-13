كندا توقف صادرات تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى تركيا.. ما السبب؟

أعلنت كندا إلغاء تصاريح صادرات تكنولوجية عسكرية إلى تركيا على خلفية ادعاءات استخدامها في إقليم ناغورني كاراباخ في أذربيجان.

وذكر وزير الخارجية الكندي مارك غارنو في بيان أمس الإثنين أن بلاده سبق وأن علقت صادرات تكنولوجية عسكرية إلى تركيا في خريف العام الماضي.

وأضاف أن وزارته قامت بالتشاور مع وزارة الدفاع الكندية بمراجعة شاملة لجميع أذونات التصدير السارية والمعلقة وكافة السلع والتقنيات العسكرية المرسلة إلى تركيا.

وأردف غارنو “بعد المراجعة الدقيقة هذه وصلنا إلى أدلة موثوقة حول استخدام التكنولوجيا المصدرة إلى تركيا في كاراباخ وأعلن اليوم إلغاء التصاريح المعلقة (مؤقتا) في خريف 2020”.

وتابع “لم يكن هذا الاستخدام متسقا مع السياسة الخارجية لكندا أو الاستخدام الأخير للضمان الذي قدمته تركيا”.

وبحسب الانتقادات فإن تركيا استخدمت تقنيات عسكرية كندية عالية التقنية في الطائرات من دون طيار التي تنتجها محلياً والتي أرسلت منها دفعات إلى أذربيجان استخدمتها في النزاع العسكري الدائر مع أرمينيا على إقليم كاراباخ.

وأشار الوزير الكندي إلى أنه تباحث هاتفيا الإثنين مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو لنقل قلق كندا إليه في هذا الإطار.

وشدد غارنو أن تركيا حليف مهم لكندا تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مبينا أن كندا ستدرس الطلبات المقدمة من الجانب التركي في إطار برنامج التعاون الخاص بحلف الناتو.

وفي وقت سابق الإثنين ذكرت مصادر دبلوماسية تركية أن تشاووش أوغلو أعرب لنظيره الكندي خلال اتصال هاتفي عن استيائه من موقف كندا حيال القيود على صناعة الدفاع التركية داعيا إلى مراجعة الموقف.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قررت الحكومة الكندية تعليق تصاريح الصادرات التكنولوجية العسكرية إلى تركيا، وسط ادعاءات باستخدامها في الصراع العسكري بإقليم كاراباخ الذي تم تحريره مؤخرا من الاحتلال الأرميني.