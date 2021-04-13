“أرسلت آلاف الجنود المستعدين للحرب”.. الناتو يدعو روسيا لإنهاء حشدها العسكري على حدود أوكرانيا

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ روسيا إلى إنهاء حشدها العسكري فوراً على الحدود الأوكرانية.

وقال ستولتنبيرغ -في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء عقب لقائه بوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بمقر الناتو في بروكسل- إن روسيا أرسلت مؤخراً آلاف الجنود المستعدين للحرب.

وأوضح أن الحلف يتابع هذه المستجدات بقلق مشيرا إلى أن الحشد العسكري الروسي الأخير على الحدود الأوكرانية هو الأكبر منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها عام 2014.

وأردف ستولتنبيرغ قائلًا “الحشد العسكري الروسي (على الحدود الأوكرانية) غير شرعي وغير مفهوم ومثير للقلق”.

وأكد ضرورة إنهاء روسيا حشدها العسكري داخل وفي محيط أوكرانيا والتوقف عن الاستفزازات وخفض التصعيد.

وجدد الأمين العام رفض الناتو الاعتراف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم مؤكداً دعم الحلف لسيادة أوكرانيا على شبه الجزيرة.

كما طالب روسيا بسحب دعمها للجماعات الانفصالية الموالية لها شرقي أوكرانيا، مؤكداً استمرار الناتو في الوقوف إلى جانب كييف.

الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ ووزير الخارجية الأوكراني كوليبا في بروكسل (ر ويترز)

ومن حين لآخر تندلع اشتباكات في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا الذين أعلنوا استقلالهم عام 2014، ما أدى إلى مقتل أكثر من 13 ألفا منذ ذلك الحين.

وتوصلت الأطراف المتحاربة شرقي أوكرانيا في فبراير/شباط 2015 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يقضي بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من أوكرانيا، بالإضافة إلى سيطرة الأخيرة على كامل حدودها مع روسيا بحلول نهاية 2015 وهو ما لم يتحقق بعد.