الأول منذ المصالحة الخليجية.. أمير قطر يهاتف العاهل السعودي

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء أمس الإثنين اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود للتهنئة بحلول شهر رمضان.

ويعد هذا الاتصال الأول بين الملك سلمان والشيخ تميم منذ المصالحة الخليجية في يناير/كانون الثاني الماضي، وسبقه تبادل برقيات بينهما.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن الملك سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر هنأه فيه بحلول شهر رمضان وبادله التهنئة بهذه المناسبة. كما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن الاتصال كان بمناسبة شهر رمضان.

وفي يناير الماضي أنهت قمة خليجية مقاطعة دامت أكثر نحو 3 أعوام من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر.

وفي وقت سابق الإثنين أعلنت الرئاسة المصرية في بيان تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مماثلا من أمير قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان في أول اتصال بين الطرفين منذ المصالحة الخليجية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة.