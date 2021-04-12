البث الحي
سياسة|مصر

وزير الخارجية المصري يعلق على “لفتات” تركيا الأخيرة.. ماذا قال؟ (فيديو)

وزير الخارجية المصري سامح شكري (يسار) مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (الفرنسية - أرشيف)
وزير الخارجية المصري سامح شكري (يسار) مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (الفرنسية - أرشيف)
12/4/2021-|آخر تحديث: 12/4/202111:29 AM (مكة المكرمة)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القاهرة “حريصة على إقامة علاقات وخلق حوار مع تركيا يصب في مصلحة البلدين”.

وقال شكري في مداخلة هاتفية على فضائية (القاهرة والناس) الخاصة مساء الأحد إن “التصريحات واللفتات التركية الأخيرة موضع تقدير، ويوجد اهتمام بأن يحدث انتقال من مرحلة المؤشرات السياسية والانفتاح السياسي الذي يحدد إطار العلاقة وكيفية إدارتها”.

وأضاف خلال حديثه عن أبعاد اتصال جمعه بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو “مصر حريصة على وجود حوار يصب في مصلحة الطرفين، وإقامة علاقات وفقا لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها عدم الإضرار بالمصالح، وأن يتم صياغة ذلك في إطار مشاورات سياسية حين تتوفر أرضية لذلك”.

وأردف “اتصال وزير الخارجية التركي يأتي في إطار المجاملات الإنسانية للتهنئة بحلول شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار مجمل التصريحات والإشارات التي صدرت من الجانب التركي فيما يتعلق بأهمية مصر”.

وأول أمس السبت، قالت وزارة الخارجية التركية إن وزيري خارجية تركيا ومصر تحادثا هاتفيًا في أول اتصال مباشر بينهما منذ أن بدأت تركيا مساعي لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن الوزيرين تبادلا التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، لكنها لم تذكر مزيدًا من التفاصيل.

كما قدم رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أول أمس السبت، تعازيه لنظيره المصري حنفي الجبالي، في ضحايا تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، نهاية مارس/آذار الماضي.

وقالت تركيا، الشهر الماضي، إنها استأنفت اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر وترغب في تحسين التعاون بعد توتر دام سنوات منذ أن عزل الجيش المصري في عام 2013 الرئيس الراحل محمد مرسي.

وقبل عدة أشهر، بدأت إشارات إيجابية بشأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، كان أبرزها تصريحات تشاووش أوغلو حول إمكانية تفاوض البلدين على ترسيم حدودهما البحرية في شرق البحر المتوسط.

والشهر الماضي، طلبت أنقرة من قنوات التلفزيون المصرية المعارضة العاملة في تركيا تخفيف حدة الانتقادات الموجهة إلى القاهرة في أول خطوة ملموسة لتخفيف التوتر. وأعقب ذلك إشادة وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، بقرارات وتوجهات الحكومة التركية، واصفاً إياها بأنها “بادرة طيبة”.

والخميس، قدم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على جهوده خلال رئاسة تركيا الدورية لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية.

وقال مدبولي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس بلاده عبد الفتاح السيسي، عبر الاتصال المرئي خلال القمة العاشرة للمجموعة “أود أن أشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الجهود التي بذلتها بلاده خلال رئاستها لمنظمتنا”.

وعرضت أنقرة تقديم المساعدة لمصر في حل أزمة السفينة (إيفر غيفن) التي جنحت في قناة السويس، الشهر الماضي، وتسببت في إغلاق الممر الملاحي 6 أيام.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

رئيس الوزراء المصري يشكر أردوغان

تقدم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بالشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الجهود التي بذلها خلال رئاسة تركيا الدورية لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8).

8/4/2021
المزيد من سياسة

رسالة من طفل مصري لوالدته المعتقلة قبل بداية رمضان (فيديو)

الطفل خالد حسام نجل الصحفية المصرية المعتقلة سلافة مجدي (مواقع التواصل)

صدمة واستهجان.. هل يعفي تقرير النيابة المصرية عن حادث قطاري الصعيد وزير النقل من مسؤوليته؟ (فيديو)

حادث تصادم قطاري سوهاج جنوبي مصر (غيتي)

شرطي أمريكي يقتل شابا أسود بالرصاص في نقطة مرورية واندلاع احتجاجات (فيديو)

مظاهرات احتجاجية ردا على مقتل شاب أسود برصاص الشرطة (رويترز)

بعد إعلانه الدخول في إجازة مفتوحة.. أيمن نور لمعتز مطر: لن تفرقنا أزمة عابرة

الإعلامي المصري معتز مطر
الأكثر قراءة

رسميا.. الثلاثاء أول رمضان في هذه الدول.. تعرف عليها

(غيتي-أرشيف)

الالتهام الذاتي وقاعدة “16-8”.. هكذا يؤثر الصيام على جهاز المناعة في مواجهة كورونا (فيديو)

قدرت بمليار دولار.. مصر: السفينة إيفر غيفن ستبقى بمنطقة البحيرات حتى دفع التعويضات

سفينة الحاويات إيفر غيفن بعد نجاح تعويمها في قناة السويس (رويترز)

صلاة التراويح في رمضان تعود للمساجد بـ8 دول عربية وتغيب في 5.. تعرف عليها

السلطات السعودية وافقت على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها خلال شهر رمضان المرتقب (غيتي)