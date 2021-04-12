وزير الخارجية المصري يعلق على “لفتات” تركيا الأخيرة.. ماذا قال؟ (فيديو)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القاهرة “حريصة على إقامة علاقات وخلق حوار مع تركيا يصب في مصلحة البلدين”.

وقال شكري في مداخلة هاتفية على فضائية (القاهرة والناس) الخاصة مساء الأحد إن “التصريحات واللفتات التركية الأخيرة موضع تقدير، ويوجد اهتمام بأن يحدث انتقال من مرحلة المؤشرات السياسية والانفتاح السياسي الذي يحدد إطار العلاقة وكيفية إدارتها”.

وأضاف خلال حديثه عن أبعاد اتصال جمعه بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو “مصر حريصة على وجود حوار يصب في مصلحة الطرفين، وإقامة علاقات وفقا لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها عدم الإضرار بالمصالح، وأن يتم صياغة ذلك في إطار مشاورات سياسية حين تتوفر أرضية لذلك”.

وأردف “اتصال وزير الخارجية التركي يأتي في إطار المجاملات الإنسانية للتهنئة بحلول شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار مجمل التصريحات والإشارات التي صدرت من الجانب التركي فيما يتعلق بأهمية مصر”.

وأول أمس السبت، قالت وزارة الخارجية التركية إن وزيري خارجية تركيا ومصر تحادثا هاتفيًا في أول اتصال مباشر بينهما منذ أن بدأت تركيا مساعي لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن الوزيرين تبادلا التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، لكنها لم تذكر مزيدًا من التفاصيل.

كما قدم رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أول أمس السبت، تعازيه لنظيره المصري حنفي الجبالي، في ضحايا تصادم قطاري ركاب في محافظة سوهاج جنوبي البلاد، نهاية مارس/آذار الماضي.

وقالت تركيا، الشهر الماضي، إنها استأنفت اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر وترغب في تحسين التعاون بعد توتر دام سنوات منذ أن عزل الجيش المصري في عام 2013 الرئيس الراحل محمد مرسي.

وقبل عدة أشهر، بدأت إشارات إيجابية بشأن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، كان أبرزها تصريحات تشاووش أوغلو حول إمكانية تفاوض البلدين على ترسيم حدودهما البحرية في شرق البحر المتوسط.

والشهر الماضي، طلبت أنقرة من قنوات التلفزيون المصرية المعارضة العاملة في تركيا تخفيف حدة الانتقادات الموجهة إلى القاهرة في أول خطوة ملموسة لتخفيف التوتر. وأعقب ذلك إشادة وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، بقرارات وتوجهات الحكومة التركية، واصفاً إياها بأنها “بادرة طيبة”.

والخميس، قدم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على جهوده خلال رئاسة تركيا الدورية لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية.

وقال مدبولي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس بلاده عبد الفتاح السيسي، عبر الاتصال المرئي خلال القمة العاشرة للمجموعة “أود أن أشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الجهود التي بذلتها بلاده خلال رئاستها لمنظمتنا”.

وعرضت أنقرة تقديم المساعدة لمصر في حل أزمة السفينة (إيفر غيفن) التي جنحت في قناة السويس، الشهر الماضي، وتسببت في إغلاق الممر الملاحي 6 أيام.