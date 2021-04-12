وزير الخارجية المصري: كل الخيارات مفتوحة إزاء أمننا المائي وتتوقع من روسيا دورا إيجابيا (فيديو)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، إن “بلاده تتوقع أن تلعب روسيا دورا إيجابيا في تسوية أزمة سد النهضة مع إثيوبيا”.

وأكد شكري خلال مقابلة أجرتها معه وكالة “تاس” الروسية عشية زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى القاهرة، اليوم الإثنين، أنه “سيبحث مع لافروف قضية سد النهضة، والدور الذي يمكن لموسكو أن تلعبه من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، وفي إطار الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة، والتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد”.

وأشار إلى أن “المفاوضات حول سد النهضة لم تستأنف بسبب تعنت الجانب الإثيوبي”.

وأضاف شكري قائلا: “نأمل أن تلعب روسيا دورا أكثر تأثيرا في ضوء علاقاتها مع إثيوبيا بهدف حل الأزمة وتخفيف التوترات الناجمة عنها في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية للحفاظ على السلام والأمن العالميين”.

وفي حديث له مع قناة (القاهرة والناس) -فضائية مصرية خاصة- قال شكري إن الجهود مستمرة من أجل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة لثني إثيوبيا عن مسارها بما يضمن مصالح دولتي المصب.

وأضاف شكري أن مصر لن تنسحب من اتفاقيات أبرمتها بإرادتها الحرة في إشارة إلى (اتفاق المبادئ الموقع عام 2015) كما أكد أن بلاده لا تدخل في اتفاقيات إلا إذا كانت في صالحها، موضحا أن أديس أبابا لم تلتزم باتفاق المبادئ.

وتابع شكري “إذا حاول أي طرف المساس بمصالح الشعب المصري فلدينا القدرة على التصدي له”.

وأضاف “كل الخيارات مطروحة حال وقوع ضرر على المصالح المائية المصرية”.

وأعلنت وزارة الري المصرية، السبت، في بيان نقلته وكالة الأنباء المصرية “أ ش أ”، رفض عرض إثيوبي بمشاركة معلومات حول الملء الثاني لسد النهضة، معتبرة أنه “غطاء” لتمرير قرار التعبئة في يوليو/ تموز المقبل.

وتتفاقم أزمة “سد النهضة” الإثيوبي بين السودان ومصر وإثيوبيا مع تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث وهي مستمرة منذ 10 سنوات، ويديرها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر.

وتتمسك أديس أبابا بملء ثانٍ لسد “النهضة” بالمياه، في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.

فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية واستمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل،‎ البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.