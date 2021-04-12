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سياسة|الولايات المتحدة

شرطي أمريكي يقتل شابا أسود بالرصاص في نقطة مرورية واندلاع احتجاجات (فيديو)

مظاهرات احتجاجية ردا على مقتل شاب أسود برصاص الشرطة (رويترز)
مظاهرات احتجاجية ردا على مقتل شاب أسود برصاص الشرطة (رويترز)
12/4/2021-|آخر تحديث: 12/4/202110:59 AM (مكة المكرمة)

اندلعت احتجاجات ضد الشرطة بولاية مينيسوتا الأمريكية بعدما قتل ضابط شابا أسود عقب إيقافه سيارته لانتهاكه قواعد المرور أمس الأحد.

ووقع الحادث على بعد نحو 16 كيلومترا فقط من موقع وفاة جورج فلويد خلال احتجازه بأحد شوارع مينيابوليس في مايو/ أيار الماضي.

واحتشد مئات من المحتجين الغاضبين خارج مقر شرطة منطقة بروكلين سنتر مساء الأحد مما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي باتجاه المتظاهرين.

وقال حاكم مينيسوتا تيم والز إن الشاب الذي قتلته الشرطة يدعى دونتا رايت ويبلغ من العمر 20 عاما.

وقالت والدة الشاب أمام حشد ليل الأحد إنه اتصل بها لإبلاغها بأنه تم اعتقاله من قبل الشرطة، وإنها سمعت افراد  الأمن يطلبون من نجلها ترك هاتفه المحمول قبل أن ينهي أحدهم المكالمة، وبعد وقت قصير أبلغتها صديقته أنه قتل بالرصاص.

ووفق بيان لدائرة شرطة بروكلين سنتر فإن أفراد الشرطة طلبوا من سائق التوقف بسبب مخالفة مرورية، وعندما اكتشفوا وجود مذكرة بإلقاء القبض عليه حاولوا القبض عليه، لكنه عاد إلى سيارته وأطلق أحد الأفراد النار فأصيب السائق ومات  فورا.

وجاء في البيان أن راكبة كانت مع القتيل في السيارة تعرضت “لإصابات لا تشكل خطرا على حياتها” ونقلت إلى مستشفى في المكان دون أن يتم تحديد هويتها.

وأظهرت صور من الموقع رجالا يدوسون على واجهة سيارة شرطة، وأطلقت الشرطة طلقات غير قاتلة في محاولة لتفريق المحتجين.

وبعد نحو ساعة تراجع وجود الشرطة وأضاء المحتجون الشموع وكتبوا رسائل مثل “العدالة لداونت رايت” على الأرض في الشارع.

ووصف رئيس بلدية مدينة بروكلين مايك إليوت إطلاق النار بأنه “مأساوي”، وقال على تويتر “نطلب من المتظاهرين أن يحافظوا على السلمية. لا يتم التعامل مع الاحتجاجات السلمية بالقوة”.

وبعد وقت قصير اندلعت صدامات جديدة حين تجمّع مئات المتظاهرين خارج مقر شرطة بروكلين سنتر حيث استخدم الغاز المسيل والقنابل الصوتية لتفريقهم.

ويأتي حادث إطلاق النار في وقت تتواصل محاكمة الشرطي السابق ديريد شوفين، المتهم بقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد بالضغط بركبته على رقبته لما يقرب من 9 دقائق في مينيابوليس في مايو/أيار الماضي.

وأشعل قتل فلويد شهورا من الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العنصرية وعنف الشرطة وأثار غضبا دوليا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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