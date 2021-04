شرطي أمريكي يقتل شابا أسود بالرصاص في نقطة مرورية واندلاع احتجاجات (فيديو)

اندلعت احتجاجات ضد الشرطة بولاية مينيسوتا الأمريكية بعدما قتل ضابط شابا أسود عقب إيقافه سيارته لانتهاكه قواعد المرور أمس الأحد.

ووقع الحادث على بعد نحو 16 كيلومترا فقط من موقع وفاة جورج فلويد خلال احتجازه بأحد شوارع مينيابوليس في مايو/ أيار الماضي.

واحتشد مئات من المحتجين الغاضبين خارج مقر شرطة منطقة بروكلين سنتر مساء الأحد مما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي باتجاه المتظاهرين.

وقال حاكم مينيسوتا تيم والز إن الشاب الذي قتلته الشرطة يدعى دونتا رايت ويبلغ من العمر 20 عاما.

وقالت والدة الشاب أمام حشد ليل الأحد إنه اتصل بها لإبلاغها بأنه تم اعتقاله من قبل الشرطة، وإنها سمعت افراد الأمن يطلبون من نجلها ترك هاتفه المحمول قبل أن ينهي أحدهم المكالمة، وبعد وقت قصير أبلغتها صديقته أنه قتل بالرصاص.

ووفق بيان لدائرة شرطة بروكلين سنتر فإن أفراد الشرطة طلبوا من سائق التوقف بسبب مخالفة مرورية، وعندما اكتشفوا وجود مذكرة بإلقاء القبض عليه حاولوا القبض عليه، لكنه عاد إلى سيارته وأطلق أحد الأفراد النار فأصيب السائق ومات فورا.

As the Derek Chauvin trial enters its third week, residents of the nearby Minneapolis community of Brooklyn Center protest the fatal police shooting of 20-year-old Daunte Wright during a traffic stop today. https://t.co/rUFptWpagC

