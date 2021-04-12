شرطي أمريكي يقتل شابا أسود بالرصاص في نقطة مرورية واندلاع احتجاجات (فيديو)

اندلعت احتجاجات ضد الشرطة بولاية مينيسوتا الأمريكية بعدما قتل ضابط شابا أسود عقب إيقافه سيارته لانتهاكه قواعد المرور أمس الأحد.

ووقع الحادث على بعد نحو 16 كيلومترا فقط من موقع وفاة جورج فلويد خلال احتجازه بأحد شوارع مينيابوليس في مايو/ أيار الماضي.

واحتشد مئات من المحتجين الغاضبين خارج مقر شرطة منطقة بروكلين سنتر مساء الأحد مما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي باتجاه المتظاهرين.

Rioting in Minneapolis tonight pic.twitter.com/981XKfm6R5 — Jack Posobiec (@JackPosobiec) April 12, 2021

وقال حاكم مينيسوتا تيم والز إن الشاب الذي قتلته الشرطة يدعى دونتا رايت ويبلغ من العمر 20 عاما.

وقالت والدة الشاب أمام حشد ليل الأحد إنه اتصل بها لإبلاغها بأنه تم اعتقاله من قبل الشرطة، وإنها سمعت افراد الأمن يطلبون من نجلها ترك هاتفه المحمول قبل أن ينهي أحدهم المكالمة، وبعد وقت قصير أبلغتها صديقته أنه قتل بالرصاص.

ووفق بيان لدائرة شرطة بروكلين سنتر فإن أفراد الشرطة طلبوا من سائق التوقف بسبب مخالفة مرورية، وعندما اكتشفوا وجود مذكرة بإلقاء القبض عليه حاولوا القبض عليه، لكنه عاد إلى سيارته وأطلق أحد الأفراد النار فأصيب السائق ومات فورا.

As the Derek Chauvin trial enters its third week, residents of the nearby Minneapolis community of Brooklyn Center protest the fatal police shooting of 20-year-old Daunte Wright during a traffic stop today. https://t.co/rUFptWpagC — Keith Boykin (@keithboykin) April 12, 2021

وجاء في البيان أن راكبة كانت مع القتيل في السيارة تعرضت “لإصابات لا تشكل خطرا على حياتها” ونقلت إلى مستشفى في المكان دون أن يتم تحديد هويتها.

وأظهرت صور من الموقع رجالا يدوسون على واجهة سيارة شرطة، وأطلقت الشرطة طلقات غير قاتلة في محاولة لتفريق المحتجين.

Minneapolis riot continues with immense amounts of tear gas and various non lethal munitions pic.twitter.com/210Iv8HAFH — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) April 12, 2021

وبعد نحو ساعة تراجع وجود الشرطة وأضاء المحتجون الشموع وكتبوا رسائل مثل “العدالة لداونت رايت” على الأرض في الشارع.

ووصف رئيس بلدية مدينة بروكلين مايك إليوت إطلاق النار بأنه “مأساوي”، وقال على تويتر “نطلب من المتظاهرين أن يحافظوا على السلمية. لا يتم التعامل مع الاحتجاجات السلمية بالقوة”.

وبعد وقت قصير اندلعت صدامات جديدة حين تجمّع مئات المتظاهرين خارج مقر شرطة بروكلين سنتر حيث استخدم الغاز المسيل والقنابل الصوتية لتفريقهم.

ويأتي حادث إطلاق النار في وقت تتواصل محاكمة الشرطي السابق ديريد شوفين، المتهم بقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد بالضغط بركبته على رقبته لما يقرب من 9 دقائق في مينيابوليس في مايو/أيار الماضي.

وأشعل قتل فلويد شهورا من الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العنصرية وعنف الشرطة وأثار غضبا دوليا.