الحوثيون يعلنون شن هجوم على مصافي أرامكو ومواقع عسكرية سعودية

قالت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الاثنين إنها أطلقت 17 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين صوب أهداف سعودية من بينها مصاف لشركة أرامكو النفطية السعودية في الجبيل وجدة.

ولم يصدر أي تأكيد من السلطات السعودية حول هذه العملية، وقالت أرامكو المملوكة للدولة لدى اتصال رويترز بها إنها سترد في أقرب فرصة.

وأعلن الحوثيون عبر قناة المسيرة الناطقة باسمهم “استهداف مصافي شركة أرامكو في منطقتي جدة والجبيل بعشر طائرات مسيرة”، واستهداف “مواقع عسكرية حساسة في منطقتي خميس مشيط وجيزان بـ5 طائرات مسيرة (..) وصاروخين بالستيين”.

وبحسب الحوثيين فإن العملية التي أطلقوا عليها اسم “30 شعبان”، “استمرت من مساء أمس وحتى فجر اليوم الاثنين، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله”.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع على تويتر إن الجماعة أطلقت 17 طائرة مسيرة وصاروخين باتجاه المملكة.

بيان عملية الثلاثين من شعبان ..

بدقة عالية على اليوتيوب https://t.co/IYb0kyNolZ — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 12, 2021

كان التحالف الذي تقوده السعودية قد قال في وقت متأخر أمس الأحد إنه اعترض ودمر 6 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.

وتتعرض السعودية لهجمات متكررة من الحوثيين المدعومين من إيران.