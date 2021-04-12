شتائم للإسلام والنبي محمد.. الحكومة الفرنسية تحقق في الاعتداء على مركز ثقافي إسلامي

نددت الحكومة الفرنسية أمس الأحد بتشويه جدران مركز ثقافي إسلامي في غرب فرنسا بشعارات مناهضة للإسلام وقالت إن الهجوم على المسلمين هو هجوم على الجمهورية.

وكُتبت العبارات بالطلاء على جدار مبنى يستخدم مصلى في مدينة رين مع اقتراب شهر رمضان الذي يبدأ في فرنسا يوم الثلاثاء.

En cette veille de Ramadan, je veux exprimer tout mon soutien à la communauté musulmane de France, face à cette multiplication nauséabonde d’actes anti-musulmans : Rennes, Nantes, le Mans.. Je pense à mes amis blessés par cette haine.

Nous devons la dénoncer sans réserve. pic.twitter.com/vVrPgw9tl3 — Olivia Polski (@OliviaPolski) April 12, 2021

وقال وزير الداخلية جيرار دارمانان إنه اعتداء مقزز على حرية الاعتقاد الديني وإن المسلمين يستحقون الحماية ذاتها التي تنعم بها أي طائفة دينية أخرى في فرنسا.

وقال دارمانان بعد زيارته للمكان “الهجمات على المسلمين هي هجمات على الجمهورية”.

بينما أعلن مكتب النائب العام المحلي فتح تحقيق.

وشملت الجُمل التي كُتبت على الجدران شتائم للإسلام والنبي محمد، وإشارات إلى عودة الحملات الصليبيّة ودعوات إلى ترسيم المسيحية الكاثوليكية ديانة رسميّة للدولة.

ومن بين العبارات التي كتبت بالطلاء على المبنى “الكاثوليكية دين الدولة” و”لا للأسلمة”.

La #CIMG_FRANCE condamne avec fermeté les inscriptions islamophobes sur les murs de la #mosquée_Avicenne de Rennes. pic.twitter.com/hW5m4wwHk3 — CIMG – Milli Görüs France (@CimgFrance) April 11, 2021

ووصف المركز الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يعد أحد الكيانات الرئيسية الممثلة للمسلمين في فرنسا، الواقعة بأنها “عدوان لا يحتمل”.

وكتب المركز في تغريدة على تويتر “مع اقتراب رمضان وفي ظل تنامي الأفعال المناهضة للمسلمين يحث المركز الفرنسي للديانة الإسلامية المسلمين في فرنسا على التحلي باليقظة”.

#Nantes, #LeMans, #Rennes Face aux actes anti-musulmans perpétrés ce week-end, @FondationIslamFr appelle à un sursaut des consciences, à la vigilance républicaine et à interroger la qualité du débat public sur l’islam. Non aux discours de haine! Oui à l’amitié civique. pic.twitter.com/XLJpDDpIqe — Fondation de l'Islam de France #FIF (@FondIslamFR) April 11, 2021

ودان رئيس المجلس الإقليمي للمسلمين محمد زيدوني “العبارات الفاحشة”.

وقال “نحن أبناء الجمهورية ونجد أنفسنا في مواجهة الكراهية والعنف والوحشيّة”.

Two mosques have been fire bombed and vandalized in France during the past 24 hours. Left: Rennes (“the Crusade will resume”) Right: Nantes. pic.twitter.com/OW0tbjf0KB — Rafi Ansari🇮🇳 (@AnsariRafi2023) April 12, 2021

كما دانت الحادثة رئيسة بلدية المدينة الاشتراكية ناتالي أبير، وعضو مجلس الشيوخ اليمينية عن حزب “الجمهوريين” فاليري بوييه.

#RENNES #TagsAntimusulmans je condamne avec fermeté ces agissements intolérables dans notre République.Toute ma solidarité avec les musulmans de France à la veille du commencement du mois sacré du Ramadan🙏🏻 pic.twitter.com/Q0E9Wyzwee — Nathalie Goulet (@senateur61) April 11, 2021

ووجهت تهم يوم الجمعة إلى شاب من النازيين الجدد يبلغ 24 عاما لتوجيهه تهديدات إلى مسجد في لومان، الواقعة أيضا غرب فرنسا.

ودان رئيس المرصد الوطني ضد الإسلاموفوبيا عبد الله زكري المناخ الحالي المناهض في رأيه للإسلام في فرنسا، وقال “للأسف، تصريحات بعض السياسيين تجعل الأوضاع أكثر سوءا”.