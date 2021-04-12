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سياسة|فرنسا

شتائم للإسلام والنبي محمد.. الحكومة الفرنسية تحقق في الاعتداء على مركز ثقافي إسلامي

بعض العبارات المسيئة التى كتبت على جدران المركز الإسلامي (مواقع التواصل)
بعض العبارات المسيئة التى كتبت على جدران المركز الإسلامي (مواقع التواصل)
12/4/2021-|آخر تحديث: 12/4/202102:43 PM (مكة المكرمة)

نددت الحكومة الفرنسية أمس الأحد بتشويه جدران مركز ثقافي إسلامي في غرب فرنسا بشعارات مناهضة للإسلام وقالت إن الهجوم على المسلمين هو هجوم على الجمهورية.

وكُتبت العبارات بالطلاء على جدار مبنى يستخدم مصلى في مدينة رين مع اقتراب شهر رمضان الذي يبدأ في فرنسا يوم الثلاثاء.

وقال وزير الداخلية جيرار دارمانان إنه اعتداء مقزز على حرية الاعتقاد الديني وإن المسلمين يستحقون الحماية ذاتها التي تنعم بها أي طائفة دينية أخرى في فرنسا.

وقال دارمانان بعد زيارته للمكان “الهجمات على المسلمين هي هجمات على الجمهورية”.

بينما أعلن مكتب النائب العام المحلي فتح تحقيق.

وشملت الجُمل التي كُتبت على الجدران شتائم للإسلام والنبي محمد، وإشارات إلى عودة الحملات الصليبيّة ودعوات إلى ترسيم المسيحية الكاثوليكية ديانة رسميّة للدولة.

ومن بين العبارات التي كتبت بالطلاء على المبنى “الكاثوليكية دين الدولة” و”لا للأسلمة”.

ووصف المركز الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يعد أحد الكيانات الرئيسية الممثلة للمسلمين في فرنسا، الواقعة بأنها “عدوان لا يحتمل”.

وكتب المركز في تغريدة على تويتر “مع اقتراب رمضان وفي ظل تنامي الأفعال المناهضة للمسلمين يحث المركز الفرنسي للديانة الإسلامية المسلمين في فرنسا على التحلي باليقظة”.

ودان رئيس المجلس الإقليمي للمسلمين محمد زيدوني “العبارات الفاحشة”.

وقال “نحن أبناء الجمهورية ونجد أنفسنا في مواجهة الكراهية والعنف والوحشيّة”.

كما دانت الحادثة رئيسة بلدية المدينة الاشتراكية ناتالي أبير، وعضو مجلس الشيوخ اليمينية عن حزب “الجمهوريين” فاليري بوييه.

ووجهت تهم يوم الجمعة إلى شاب من النازيين الجدد يبلغ 24 عاما لتوجيهه تهديدات إلى مسجد في لومان، الواقعة أيضا غرب فرنسا.

ودان رئيس المرصد الوطني ضد الإسلاموفوبيا عبد الله زكري المناخ الحالي المناهض في رأيه للإسلام في فرنسا، وقال “للأسف، تصريحات بعض السياسيين تجعل الأوضاع أكثر سوءا”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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