شتائم للإسلام والنبي محمد.. الحكومة الفرنسية تحقق في الاعتداء على مركز ثقافي إسلامي

نددت الحكومة الفرنسية أمس الأحد بتشويه جدران مركز ثقافي إسلامي في غرب فرنسا بشعارات مناهضة للإسلام وقالت إن الهجوم على المسلمين هو هجوم على الجمهورية.

وكُتبت العبارات بالطلاء على جدار مبنى يستخدم مصلى في مدينة رين مع اقتراب شهر رمضان الذي يبدأ في فرنسا يوم الثلاثاء.

وقال وزير الداخلية جيرار دارمانان إنه اعتداء مقزز على حرية الاعتقاد الديني وإن المسلمين يستحقون الحماية ذاتها التي تنعم بها أي طائفة دينية أخرى في فرنسا.

وقال دارمانان بعد زيارته للمكان “الهجمات على المسلمين هي هجمات على الجمهورية”.

بينما أعلن مكتب النائب العام المحلي فتح تحقيق.

وشملت الجُمل التي كُتبت على الجدران شتائم للإسلام والنبي محمد، وإشارات إلى عودة الحملات الصليبيّة ودعوات إلى ترسيم المسيحية الكاثوليكية ديانة رسميّة للدولة.

ومن بين العبارات التي كتبت بالطلاء على المبنى “الكاثوليكية دين الدولة” و”لا للأسلمة”.

ووصف المركز الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يعد أحد الكيانات الرئيسية الممثلة للمسلمين في فرنسا، الواقعة بأنها “عدوان لا يحتمل”.

وكتب المركز في تغريدة على تويتر “مع اقتراب رمضان وفي ظل تنامي الأفعال المناهضة للمسلمين يحث المركز الفرنسي للديانة الإسلامية المسلمين في فرنسا على التحلي باليقظة”.

ودان رئيس المجلس الإقليمي للمسلمين محمد زيدوني “العبارات الفاحشة”.

وقال “نحن أبناء الجمهورية ونجد أنفسنا في مواجهة الكراهية والعنف والوحشيّة”.

Two mosques have been fire bombed and vandalized in France during the past 24 hours.

Left: Rennes ("the Crusade will resume")

Right: Nantes.

