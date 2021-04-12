إيران تعلن تحديد الشخص المتسبب في قطع الكهرباء عن منشأة نطنز وتتوعد إسرائيل

نقل موقع نور نيوز الإيراني عن مصادر في المخابرات قولها اليوم الاثنين إن إيران حددت هوية الشخص الذي عطّل تدفق الطاقة الكهربائية في منشأة نطنز النووية مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في الموقع.

وذكر الموقع الإلكتروني أن “الشخص الذي قطع الكهرباء عن منشأة نطنز، تم تحديد هويته، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض عليه”. ولم يذكر الموقع تفاصيل عن الشخص المقصود.

انتقام

وحمّل وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، صباح اليوم، إسرائيل رسميا مسؤولية العمل التخريبي الذي لحق بمنشأة نطنز النووية.

وأضاف “قادة إسرائيل يتصورون اليوم أنهم حققوا أهدافهم (في إشارة لاستهداف المنشأة النووية)، لكنهم سيتلقون الرد بمزيد من التطوير على الصعيد النووي في إيران”.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إ(رنا)، أن نواباً أفادوا أن ظريف “شدّد على ضرورة عدم الوقوع في الفخّ الذي نصبه الصهاينة”.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (غيتي)

وأضاف وفق ما قال النواب أثناء اجتماع مغلق في البرلمان مخصص للبحث في هجوم نطنز “لن نسمح” لإسرائيل بإفشال محادثات فيينا “وسننتقم من الصهاينة على ممارساتهم”.

وتعهد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، بتطوير منشأة نطنز في أعقاب الهجوم الأخير الذي تعرضت له.

وقال في إفادة صحفية، اليوم، إن طهران “ستستبدل أجهزة الطرد التي تلفت إثر الهجوم، بأخرى أكثر تطورا”.

وأوضح قائلا “لن يؤثر الهجوم على قدراتنا النووية، جميع أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز هي من الطراز القديم وستُستبدل بأجهزة حديثة”.

وأضاف “فليعرف الجميع أنها بالتأكيد ستُستبدل بآلات أكثر تقدماً”، مؤكداً أن “ردّ إيران سيكون الانتقام من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين”.

وذكر مصدر مخابراتي إسرائيلي، في وقت سابق الأحد أنّ التقديرات تشير إلى أن الضرر الذي حلّ بمفاعل “نطنز” الإيراني، “سيقوض قدرات طهران على تخصيب اليورانيوم”.

كما ذكرت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية، نقلا عن مسؤولين مخابراتيين، أن “جهاز الأمن الخارجي الإسرائيلي (الموساد) يقف وراء تفجير مفاعل نطنز الإيراني”.

إحياء الاتفاق النووي

ويأتي الهجوم في أوج الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الغربية العام 2015.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني افتتح في مراسم افتراضية السبت مصنعا لتجميع أجهزة الطرد المركزي في نطنز، وأصدر في الوقت نفسه أمر تشغيل أو اختبار ثلاث سلاسل جديدة من أجهزة الطرد المركزي.

وتؤمن أجهزة الطرد المركزي الجديدة هذه لإيران إمكانية تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع وبكميات أكبر، وكذلك بحجم ودرجة تكرير محظورة بموجب الاتفاق النووي المبرم في فيينا.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت في ظل رئاسة دونالد ترمب من الاتفاق النووي من جانب واحد في 2018 وأعادت فرض عقوبات أمريكية كانت رفعت بموجب هذا الاتفاق.

وردا على ذلك بدأت إيران منذ 2019 التراجع عن معظم التزاماتها التي تعهدت بها في فيينا التي تحد من أنشطتها النووية. وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن نيته العودة إلى اتفاق فيينا.

وفي بداية تموز/يوليو الماضي، أصيب مصنع تجميع أجهزة الطرد المركزي المتطور في نطنز بأضرار بالغة بسبب انفجار غامض. وخلصت السلطات إلى وقوع “تخريب إرهابي المصدر”، لكنها لم تنشر حتى الآن نتائج تحقيقاتها.

وحذرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إسرائيل والولايات المتحدة حينذاك من أي عمل عدائي ضدها.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يرى أن طهران تشكل تهديدا وجوديا لبلاده، يتهم طهران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية سرا.