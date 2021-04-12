أمير قطر يهاتف الرئيس المصري لتهنئته بشهر رمصان

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتبادل التهنئة بشهر رمضان، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

سمو أمير البلاد المفدى يتبادل التهاني مع رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه عصر اليوم.#قناhttps://t.co/DAQz0uz0Vl pic.twitter.com/fYbzdkn2nY — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 12, 2021

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس المصري “تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك”.

وأضاف البيان أن السيسي “عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية، والإسلامية بالخير واليُمن والبركات”.