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سياسة|قطر

أمير قطر يهاتف الرئيس المصري لتهنئته بشهر رمصان

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (الجزيرة)
12/4/2021-|آخر تحديث: 12/4/202108:14 PM (مكة المكرمة)

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتبادل التهنئة بشهر رمضان، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس المصري “تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك”.

وأضاف البيان أن السيسي “عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية، والإسلامية بالخير واليُمن والبركات”.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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