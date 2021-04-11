البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

ترمب: سأساعد الحزب الجمهوري على استعادة الكونغرس العام المقبل

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (رويترز)
11/4/2021

أبلغ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أعضاء في الحزب الجمهوري أنه سيساعدهم في الفوز بانتخابات الكونغرس العام المقبل لكنه أحجم عن توضيح ما إذا كان سيسعى للفوز بفترة ولاية رئاسية في انتخابات 2024.

وأقام ترمب مأدبة عشاء بناديه في ولاية فلوريدا لمانحي اللجنة الوطنية الجمهورية الذين يمضون مطلع الأسبوع في مدينة بالم بيتش لإعداد مسار الحزب في المستقبل.

وقال ترمب وفقا لنص كلمته للمجموعة “نجتمع هنا الليلة للحديث عن مستقبل الحزب الجمهوري- وما يتعين علينا فعله لوضع مرشحينا في مسار نحو الفوز”.

وأضاف قائلا “أقف أمامكم الليلة وكلي ثقة في أننا سنتمكن في 2022 من استعادة مجلس النواب وسنسترد مجلس الشيوخ. ثم في 2024 سيفوز مرشح جمهوري بالبيت الأبيض”.

وقال الرئيس الأمريكي السابق إن أي حديث عن خططه الخاصة ستنتظر حتى بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وكان ترمب قد قال الشهر الماضي إنه ملتزم بمساعدة زملائه الجمهوريين في محاولة استعادة السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ في انتخابات 2022.
وأضاف ترمب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز “أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للغاية لاستعادة مجلس النواب. لدينا فرصة جيدة لاستعادة مجلس الشيوخ وبصراحة سنتخذ قرارنا بعد ذلك”.

وقال ترمب إن أنصاره بدوا مستعدين لتأييده مرة أخرى إذا ما قرر خوض السباق.

وأردف قائلا “بناء على كل الاستطلاعات، يريدون مني خوض الانتخابات مرة أخرى، لكننا سندرس الأمر ونرى”.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

ترمب يزور نيويورك لأول مرة منذ مغادرة البيت الأبيض والقضاء يرفض آخر طعونه في الانتخابات

عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى نيويورك في زيارة هي الأولى له إلى مسقط رأسه منذ مغادرته البيت الأبيض، بينما رفضت المحكمة العليا الأمريكية آخر طعونه لمحاولة إلغاء نتيجة الانتخابات.

9/3/2021
المزيد من سياسة

مستشار رئيس حركة النهضة التونسية: قيس سعيد أخطأ العنوان بزيارته لمصر (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس التونسي قيس سعيد (مواقع التواصل)

المئات من أطفال المساجد يتضامنون مع الشيخ رائد صلاح المعتقل في سجون الاحتلال (فيديو)

الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر (الأناضول)

دافع عن الإخوان وعمر عبد الرحمن وصدام حسين.. وفاة وزير العدل الأمريكي السابق

وزير العدل الأمريكي السابق رمزي كلارك (رويترز)

مع تصاعد أزمة سد النهضة.. مصر توقع برتوكول تعاون عسكري مع بوروندي (فيديو)

مصر توقع برتوكول تعاون عسكري مع بوروندي (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

شاهد: ماذا فعل لصان اكتشفا أنهما سرقا أموال تبرعات لمسجد في إنجلترا؟

الالتهام الذاتي وقاعدة “16-8”.. هكذا يؤثر الصيام على جهاز المناعة في مواجهة كورونا (فيديو)

لحظات مفجعة وصراخ.. مصرع طفلتين سقطت عليهما شاحنة في مصر (فيديو)

مصرع طفلتين أسفل عجلات جرار زراعي بالشرقية (مواقع التواصل)

هل يمكن التطعيم بجرعتين من لقاحين مختلفين؟ أستاذ بطب المناعة يجيب (فيديو)