ترمب: سأساعد الحزب الجمهوري على استعادة الكونغرس العام المقبل

أبلغ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أعضاء في الحزب الجمهوري أنه سيساعدهم في الفوز بانتخابات الكونغرس العام المقبل لكنه أحجم عن توضيح ما إذا كان سيسعى للفوز بفترة ولاية رئاسية في انتخابات 2024.

وأقام ترمب مأدبة عشاء بناديه في ولاية فلوريدا لمانحي اللجنة الوطنية الجمهورية الذين يمضون مطلع الأسبوع في مدينة بالم بيتش لإعداد مسار الحزب في المستقبل.

وقال ترمب وفقا لنص كلمته للمجموعة “نجتمع هنا الليلة للحديث عن مستقبل الحزب الجمهوري- وما يتعين علينا فعله لوضع مرشحينا في مسار نحو الفوز”.

وأضاف قائلا “أقف أمامكم الليلة وكلي ثقة في أننا سنتمكن في 2022 من استعادة مجلس النواب وسنسترد مجلس الشيوخ. ثم في 2024 سيفوز مرشح جمهوري بالبيت الأبيض”.

وقال الرئيس الأمريكي السابق إن أي حديث عن خططه الخاصة ستنتظر حتى بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

