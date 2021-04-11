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سياسة|إيران

البرلمان الإيراني يوجه اتهامات ضد الرئيس روحاني

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
11/4/2021

وجه البرلمان الإيراني اتهامات ضد الرئيس حسن روحاني في صراع محتدم على السلطة بين المحافظين والمعتدلين في البلاد.

ويتهم النواب الرئيس بتجاهل القوانين التي مررها البرلمان.

وقالت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء اليوم الأحد إن 190 من 235 مشرعا الحاضرين، صوتوا لصالح توجيه الاتهامات للرئيس بدون ذكر مزيد من الخلفيات ولا التفاصيل.

ويرى مراقبون أن ثمة صلة بين التصويت واستئناف المفاوضات النووية في فيينا، التي ربما تتطلب حلا وسطا مع الولايات المتحدة.

يشار إلى أنه بعد وقت قصير من فوزهم في الانتخابات البرلمانية في فبراير/ شباط 2020، مارس المحافظون ضغطا لاستدعاء الرئيس وإجباره على تقديم استقالته في نهاية المطاف.

ويقول المحافظون إن روحاني ابتعد بالجمهورية الإسلامية عن أهدافها الأيديولوجية بسياسات مؤيدة للغرب واتفاق فيينا النووي عام 2015.

ومن جانبه، يتهم روحاني المحافظين في البرلمان بالتضحية بالمصالح الوطنية من أجل صراعات محلية على السلطة قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران المقبل.

وربما لن يكون روحاني نفسه قادرا على خوض الانتخابات مرة أخرى بعد أن قضى ولايتين في المنصب لكن طبقا لمراقبين يريد المحافظون تقليص فرص مرشحين معتدلين آخرين في الفوز.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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