الأردن.. أول ظهور مشترك للملك عبد الله مع الأمير حمزة بعد الأزمة الأخيرة (فيديو وصور)

ظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الأحد معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما منذ الأزمة الأخيرة، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.

جلالة الملك وولي العهد والأمراء يزورون الأضرحة الملكية pic.twitter.com/TsbIwgeyM5 — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) April 11, 2021

ونشر الديوان الملكي على صفحاته بمواقع التواصل صورا للعاهل الاردني وولي عهده الأمير حسين والأمير حمزة بن الحسين وعدد من الامراء في زيارة للأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة.

جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأصحاب السمو الأمراء الحسن بن طلال، وفيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وحمزة بن الحسين، وهاشم بن الحسين وغازي بن محمد وراشد بن الحسن يقرؤون الفاتحة على روح المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك المؤسس pic.twitter.com/nx8B9X3dDS — RHC (@RHCJO) April 11, 2021

وظهر الملك والى جانبه عمه ولي العهد الأسبق الأمير الحسن (74 عاما) ومعهم عدد من الأمراء واضعين كمامات سوداء، بينما وضع الأمير حمزة كمامة زرقاء.

وظهر الملك والأمراء يقرؤون الفاتحة أمام ضريح الملك عبد الله الأول مؤسس المملكة وأمام ضريح الملك الراحل الحسين بن طلال.

وارتدى ولي العهد الأمير حسين الزي العسكري، بينما ظهر الملك ومعظم الأمراء الآخرين بالزي المدني والكوفية الحمراء.

جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأصحاب السمو الأمراء الحسن بن طلال، وفيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وحمزة بن الحسين، وهاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن يقرؤون الفاتحة على روح المغفور له، جلالة الملك الحسين pic.twitter.com/qIbXlz5TBb — RHC (@RHCJO) April 11, 2021

ويحيي الأردن الذكرى المئوية الأولى لتأسيسه من دون احتفالات كبرى، تزامنا مع اندلاع خلافات داخل العائلة الملكية.

واتهمت الحكومة الأردنية الأحد الماضي الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورط في مخطط “لزعزعة أمن الأردن واستقراره”، واعتقل نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

لكن الملك عبد الله الثاني قال في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الاربعاء إن “الفتنة وئدت” مؤكدا أن “الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره وتحت رعايتي”.

وقال الأمير حمزة، بحسب بيان للديوان الملكي نشر مساء الإثنين، في رسالة “أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك”.

وجاء ذلك بعد تكليف العاهل الاردني عمه الأمير الحسن بن طلال بالتعامل مع قضية الأمير حمزة.

والأمير الحسن (74 عاما) هو شقيق ملك الأردن الراحل حسين وعمّ الملك عبد الله، وقد شغل منصب وليّ العهد لنحو 34 عاماً.

وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمّي عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد.