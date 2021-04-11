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سياسة|الأردن

الأردن.. أول ظهور مشترك للملك عبد الله مع الأمير حمزة بعد الأزمة الأخيرة (فيديو وصور)

العاهل الأردني عبد الله وولي عهده والأمير حمزة خلال إحياء ذكرى تأسيس الدولة (مواقع التواصل)
العاهل الأردني عبد الله وولي عهده والأمير حمزة خلال إحياء ذكرى تأسيس الدولة (مواقع التواصل)
11/4/2021-|آخر تحديث: 11/4/202104:26 PM (مكة المكرمة)

ظهر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين الأحد معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، في أول ظهور علني لهما منذ الأزمة الأخيرة، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.

ونشر الديوان الملكي على صفحاته بمواقع التواصل صورا للعاهل الاردني وولي عهده الأمير حسين والأمير حمزة بن الحسين وعدد من الامراء في زيارة للأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة.

وظهر الملك والى جانبه عمه ولي العهد الأسبق الأمير الحسن (74 عاما) ومعهم عدد من الأمراء واضعين كمامات سوداء، بينما وضع الأمير حمزة كمامة زرقاء.

وظهر الملك والأمراء يقرؤون الفاتحة أمام ضريح الملك عبد الله الأول مؤسس المملكة وأمام ضريح الملك الراحل الحسين بن طلال.

وارتدى ولي العهد الأمير حسين الزي العسكري، بينما ظهر الملك ومعظم الأمراء الآخرين بالزي المدني والكوفية الحمراء.

ويحيي الأردن الذكرى المئوية الأولى لتأسيسه من دون احتفالات كبرى، تزامنا مع اندلاع خلافات داخل العائلة الملكية.

واتهمت الحكومة الأردنية الأحد الماضي الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورط في مخطط “لزعزعة أمن الأردن واستقراره”، واعتقل نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.

لكن الملك عبد الله الثاني قال في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الاربعاء إن “الفتنة وئدت” مؤكدا أن “الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره وتحت رعايتي”.

وقال الأمير حمزة، بحسب بيان للديوان الملكي نشر مساء الإثنين، في رسالة “أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك”.

وجاء ذلك بعد تكليف العاهل الاردني عمه الأمير الحسن بن طلال بالتعامل مع قضية الأمير حمزة.

والأمير الحسن (74 عاما) هو شقيق ملك الأردن الراحل حسين وعمّ الملك عبد الله، وقد شغل منصب وليّ العهد لنحو 34 عاماً.

وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمّي عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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