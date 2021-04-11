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سياسة|فلسطين

إسرائيل تفرض إغلاقا على أراضي السلطة الفلسطينية لمدة 3 أيام

سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة (رويترز)
سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة (رويترز)
11/4/2021-|آخر تحديث: 11/4/202105:02 PM (مكة المكرمة)

أعلن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق تام على أراضي السلطة الفلسطينية لمدة 3 أيام اعتبارا من بعد غد الثلاثاء.

وقال الجيش في بيان اليوم الأحد إنه بناء على تقييم الوضع الأمني وتعليمات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة.

وقال الجيش إنه سيسمح خلال الإغلاق بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط بعد موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.

ويحتفل الإسرائيليون بذكرى الجنود الذين قتلوا في المعارك التي خاضتها إسرائيل، وتحيي إسرائيل هذه الذكرى سنويا على مدار يومين وإذا توافقت مع يومي العطلة يتم الاحتفال بها بموعد قريب منها وهو ما تقرر هذه السنة في 13 و14 أبريل/ نيسان.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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