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اليمن.. الحوثيون يعلنون استهداف مواقع حيوية سعودية والتحالف يدمر صاروخا

صاروخ باليستي يستخدمه الحوثيون في هجماتهم على السعودية (المسيرة)
صاروخ باليستي يستخدمه الحوثيون في هجماتهم على السعودية (المسيرة)
1/4/2021-|آخر تحديث: 1/4/202104:24 PM (مكة المكرمة)

قال التحالف العسكري في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، إنه دمر صاروخا باليستيا على منصة إطلاقه في اليمن، وذلك في أعقاب تصريحات لجماعة الحوثي تفيد بمهاجمة مواقع مهمة في الرياض فجرا.

وأضاف التحالف أن الصاروخ كان يجهز للإطلاق صوب محافظة مأرب اليمنية الغنية بالغاز.

من ناحية أخرى، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، إن الجماعة هاجمت أهدافا مهمة في العاصمة السعودية الرياض، فجر اليوم، باستخدام أربع طائرات مسيرة.

وقال سريع عبر تويتر إن الهجوم “استهدف مواقع حساسة ومهمة”، وأن “الإصابة دقيقة”.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من عودة المبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ إلى واشنطن، أمس الأربعاء، عقب جولة مباحثات في السعودية وعُمان بالتنسيق مع المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة اليمنية المتفاقمة.

ويرفض الحوثيون مقترحًا لوقف إطلاق النار تقدمت به الرياض الشهر الماضي لأنه لا يشمل رفع الحصار الجوي والبحري الذي يفرضه التحالف العسكري بقيادة السعودية على أراضٍ يسيطرون عليها في شمال اليمن.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع في اليمن تسبب في أكبر أزمة إنسانية في العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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