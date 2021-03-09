لتوسعة شارع.. الاحتلال يقتلع أشجار ويجرف أراض في الخليل (فيديو)

اقتلعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، عددا من أشجار الزيتون المعمرة قرب مخيم العروب شمال مدينة الخليل وجنوب الضفة الغربية ضمن مشروع يهدف لتوسعة شارع استيطاني.

وقال مالك الأرض صقر أبو عياش إن جيش الاحتلال اقتلع الأشجار المعمرة منذ مئات السنوات في أرضه رغم ابتعاده عن الشارع الرئيسي.

وأفاد أبو عياش بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود وبرفقتهم مركبات وموظفين تابعين لما يسمى بالإدارة المدنية اقتحموا أرضه وانتشر جنود الاحتلال في قطعة الأرض فيما باشرت الآليات بعملية اقتلاع الأشجار من الأرض وطمرها بالأتربة.

وناشد أبو عياش السلطة الفلسطينية بالتحرك للوقوف في وجه ممارسات الاحتلال التي تقضي على أشجار مثمرة وتعود بالنفع على سكان المنطقة.

وأشار أبو عياش إلى أن ممارسات الاحتلال تهدف لإبعادهم عن المنطقة واستفراد المستوطنين بالأراضي، مبينا أن الاحتلال جرف الأرض الزراعية التي تعود ملكيتها له في المنطقة.

وقال يوسف أبو ماريا وهو أحد ملاك الأراضي المتضررة من عمليات التجريف إن أهالي قرية بيت أمر يمتلكون الأراضي التي يستهدفها الاحتلال وتبلغ مساحة الأراضي المستهدفة أكثر من 700 دونم.

وتابع “غياب السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية يترك المزارعين في مواجهة جرافات الاحتلال”.

يشار إلى أن الاحتلال يواصل عملية التجريف المستمرة في المنطقة منذ ثلاثة أشهر من أجل تطويق التواجد الفلسطيني.