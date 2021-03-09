البث الحي
سياسة|فلسطين

لتوسعة شارع.. الاحتلال يقتلع أشجار ويجرف أراض في الخليل (فيديو)

9/3/2021-|آخر تحديث: 9/3/202111:52 PM (مكة المكرمة)

اقتلعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، عددا من أشجار الزيتون المعمرة قرب مخيم العروب شمال مدينة الخليل وجنوب الضفة الغربية ضمن مشروع يهدف لتوسعة شارع استيطاني.

وقال مالك الأرض صقر أبو عياش إن جيش الاحتلال اقتلع الأشجار المعمرة منذ مئات السنوات في أرضه رغم ابتعاده عن الشارع الرئيسي.

وأفاد أبو عياش بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بحرس الحدود وبرفقتهم مركبات وموظفين تابعين لما يسمى بالإدارة المدنية اقتحموا أرضه وانتشر جنود الاحتلال في قطعة الأرض فيما باشرت الآليات بعملية اقتلاع الأشجار من الأرض وطمرها بالأتربة.

وناشد أبو عياش السلطة الفلسطينية بالتحرك للوقوف في وجه ممارسات الاحتلال التي تقضي على أشجار مثمرة وتعود بالنفع على سكان المنطقة.

وأشار أبو عياش إلى أن ممارسات الاحتلال تهدف لإبعادهم عن المنطقة واستفراد المستوطنين بالأراضي، مبينا أن الاحتلال جرف الأرض الزراعية التي تعود ملكيتها له في المنطقة.

وقال يوسف أبو ماريا وهو أحد ملاك الأراضي المتضررة من عمليات التجريف إن أهالي قرية بيت أمر يمتلكون الأراضي التي يستهدفها الاحتلال وتبلغ مساحة الأراضي المستهدفة أكثر من 700 دونم.

وتابع “غياب السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية يترك المزارعين في مواجهة جرافات الاحتلال”.

يشار إلى أن الاحتلال يواصل عملية التجريف المستمرة في المنطقة منذ ثلاثة أشهر من أجل تطويق التواجد الفلسطيني.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

شاهد: عبير موسي تقتحم مقر اتحاد علماء المسلمين في تونس

عبير موسي اتهمت المتواجدين في المقر بإحراق أوراق مهمة (موافع التواصل)

فرنسا ترفع النقاب عن أسرار احتلالها للجزائر

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (غيتي)

بعد واقعة المتحرش بطفلة المعادي.. شيخ الأزهر يعلق

شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)

ما السيناريوهات المحتملة التي قد تتجه إليها الأزمة السياسية في تونس؟

الرئيس التونسي قيس سعيد (يمين) ورئيس الوزراء هشام المشيشي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

السيسي يثير الجدل بـ”إعلان جمهورية جديدة” (فيديو)

السيسي يتفقد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة (مواقع محلية مصرية)

وفاة لاعب كرة قدم مصري ابتلع لسانه خلال مباراة (فيديو)

اللاعب الراحل عبد الرحمن عاطف (مواقع التواصل)

القره داغي يرد على اقتحام عبير موسي لاتحاد علماء المسلمين في تونس (فيديو)

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي (الجزيرة مباشر)

مصر.. ما حقيقة سقوط طلاب من الطابق الرابع في جامعة المنصورة؟ (فيديو)

صورة من الفيديو المتداول الذي يُظهر سقوط عدد من الشباب من الطابق الرابع (مواقع التواصل)