شاهد: عبير موسي تقتحم مقر اتحاد علماء المسلمين في تونس

قال الدكتور نور الدين الخادمي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووزير الشؤون الدينية السابق في تونس، إن عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر اقتحمت، اليوم الثلاثاء، مقر فرع الاتحاد بتونس مطالبة بإغلاقه.

وبحسب مراسل الجزيرة مباشر في تونس فإن عبير موسي اتهمت المتواجدين في المقر بإحراق أوراق مهمة، على حد قولها، كما قام أنصار حزبها بالاحتجاج أمام المقر بعد اقتحامه.

وتعتبر عبير موسي اتحاد علماء المسلمين منظمة تنشر “الإرهاب” وكانت قد طالبت سابقا بغلقه حيث كان لأنصارها خيمة اعتصام أمام مقر الاتحاد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن الاتحاد رفع دعوى قضائية ضد عبير موسي، وكل من ساندها بتهمة الاعتداء على مقره.

وتطالب موسي وأعضاء حزبها بإغلاق هذه المقر “باعتباره تابعا للحركة العالمية للإخوان المسلمين”، ولأن وجود هذا الفرع في البلاد “مناقض لمبادئ النظام بالجمهوري والديمقراطي، ويمثل مصدرًا لجلب التمويل بطرق غير شرعية”، وفق تصريحات سابقة لموسي.

وفي 10 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مسؤول قضائي قوله إن “المحكمة قررت رفض الطلب الذي تقدم به الحزب الدستوري الحر والمتعلق بتوقيف نشاط (ندوات أو مؤتمرات) الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بالبلاد”.

وكانت كتلة الدستوري الحر (16 نائبا بالبرلمان/ 217) قد نفذت في يوليو/ تموز الماضي اعتصامًا داخل البرلمان، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لكن البرلمان رفض طلبها وجدّد الثقة في الغنوشي.

وكثيرًا ما أعلنت موسي، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.