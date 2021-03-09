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سياسة|لبنان

إثر “تسريب مجتزأ”.. وليد جنبلاط يعتذر عن الإساءة لدول خليجية

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط
9/3/2021-|آخر تحديث: 9/3/202101:58 PM (مكة المكرمة)

اعتذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط عن الإساءة لكل من السعودية والكويت والإمارات ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

وغرد جنبلاط أمس الإثنين عبر حسابه بموقع تويتر قائلا “على إثر تسريب كلام مجتزأ قلته في اجتماع عام والذي يشكل إساءة لأطراف داخلية ودول عربية فإنني أقدم اعتذارا وأتمنى أن يكون هذا التوضيح كافيا لجلاء أي ملابسات”.

 

وكان موقع “ليبانون ديبايت” قد نقل عن مصادر إعلان جنبلاط خلال اجتماع ترأسه افتراضيًا مع إدارة مؤسسة العرفان عبر تطبيق زووم، أنه لا يريد إقفال الطرقات.

وقال جنبلاط بحسب المصادر “الخليج لا يساعد إلا بأمر من السعودية”. وعن سمير جعجع قال جنبلاط “هيدا اللي قاعد عالتّلة مرتاح ع وضعه علاقته ممتازة مع السعودية وما بعرف على شو مراهنين عليه”.

 

وانتقد جنبلاط المساعدات الهزيلة التي يوزعها رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، التي يحصل عليها من دولة الإمارات، كما لفت إلى أن “إدارة دولة الكويت السابقة كانت تدعمه، بينما الحالية لا تفعل”.

وذكر أنه “لا يطالب باستقالة رئيس الجمهورية؛ لأن الأصوات المسيحية ضعيفة”، واعتبر جنبلاط أن “العقوبات قد أثرت على الأفراد الذين فُرضت عليهم على الصعيد الشخصي، لكنها لم تؤثر عليهم على الصعيد الاجتماعي”.

يشار إلى أن وليد جنبلاط  من مواليد عام 1949 وهو سياسي لبناني وزعيم الطائفة الدرزية وتولى رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي بعد اغتيال والده كمال جنبلاط، وهو أحد مؤسسي تحالف 14 آذار.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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