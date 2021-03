ترمب يزور نيويورك لأول مرة منذ مغادرة البيت الأبيض والقضاء يرفض آخر طعونه في الانتخابات

عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى نيويورك في زيارة هي الأولى له إلى مسقط رأسه منذ مغادرته البيت الأبيض، بينما رفضت المحكمة العليا الأمريكية آخر طعونه لمحاولة إلغاء نتيجة الانتخابات.

ومنذ انتهاء ولايته في 20 من يناير/كانون الثاني انتقل ترمب للإقامة في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا، لكنه احتفظ بمقر سكنه السابق المؤلف من 3 طوابق في أعلى برجه الكائن في حي مانهاتن بنيويورك.

ووصل ترمب في وقت متأخر من ليل الأحد إلى برجه بعيدًا عن عدسات المصورين، لكن صحيفة (نيويورك بوست) نشرت صورة ظهر فيها الرئيس السابق على مقربة من برجه داخل سيارة وهو يلوح بيده اليسرى من مقعده الخلفي.

ومع انتشار خبر وصول ترمب تجمّع حوالي 20 شخصًا من أنصاره ظهر أمس الإثنين أمام البرج وسط انتشار أمني كثيف.

ورفع بعض المتظاهرين لافتة كتب عليها “نحن نحب ترمب”، فيما رفع آخرون علمًا كبيرًا عليه شعار “ترمب 2024”.

وقال ديون سيني أحد منظمي المظاهرة “نريده أن يكون (ترمب) مرشحًا في 2024، نريده أن يتولى الرئاسة لولايتين”.

ولا يزال الغموض يكتنف أسباب عودة قطب العقارات السابق إلى نيويورك، إذ لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن هذه الزيارة ولا مدتها أو برنامجها.

ولجأ معارضون للرئيس السابق إلى شبكات التواصل الاجتماعي للتعبير عن موقفهم منه. وأعرب بعض من هؤلاء عن أملهم في أن يواجه ترمب خلال إقامته في نيويورك مشاكل مع العدالة، لا سيما وأن المدعي العام لمانهاتن والمدعية العامة لولاية نيويورك يجريان تحقيقين منفصلين بشبهات تورط ترمب في عمليات احتيال مصرفي وضريبي وتأميني.

وكانت لجنة بمجلس النواب الأمريكي قد أصدرت أمر استدعاء جديد تسعى من خلاله إلى الحصول على إقرارات ترمب الضريبية وسجلاته المالية، قائلة في مذكرة كُشف النقاب عنها يوم الثلاثاء الماضي إنها بحاجة لهذه الوثائق لمواجهة “تضارب المصالح” من قبل الرؤساء مستقبلًا.

وكانت اللجنة قد أصدرت أمرًا مماثلًا في 2019، لكن انقضى أجله في يناير/كانون الثاني عندما انتُخب مشرعون جدد في المجلس.

وقالت رئيسة اللجنة كارولين مالوني إن حاجة لجنتها لإقرارات ترمب الضريبية “لا تزال على نفس درجة الإلحاح التي كانت عليها عندما أصدرت اللجنة أمر الاستدعاء الأول” في 2019.

