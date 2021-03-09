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سياسة|الولايات المتحدة

بشرى لنحو 40 ألف شخص.. أمريكا تطلب ممن رُفضت تأشيرات دخولهم بعهد ترمب معاودة التقديم

الرئيس الأمريكي جو بايدن (غيتي)
الرئيس الأمريكي جو بايدن (غيتي)
9/3/2021-|آخر تحديث: 9/3/202111:15 AM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، إن معظم من قدموا طلبات للحصول على تأشيرات أمريكية وتم رفضهم بسبب قرار ترمب يمكنهم السعي لإعادة النظر في طلباتهم أو التقدم بطلبات جديدة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد أصدر قرارًا بحظر دخول مواطني 13 دولة معظمها مسلمة.

وألغى الرئيس جو بايدن قرار سلفه ترمب الذي سُمي بحظر المسلمين في 20 يناير/كانون الثاني، أول يوم له في السلطة واصفا إياه بأنه “وصمة عار على ضميرنا القومي”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الذين تقدموا للحصول على تأشيرات وتم رفضها قبل 20 يناير/كانون الثاني 2020 عليهم التقدم بطلبات جديدة ودفع الرسوم الخاصة بها.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس (رويترز)

وأضاف أن من تم رفضهم في 20 يناير/كانون الثاني 2020 أو بعد ذلك يمكنهم تقديم التماس لإعادة النظر في طلباتهم دون الحاجة لإعادة التقديم أو دفع رسوم إضافية.

وتفيد بيانات وزارة الخارجية أن نحو 40 ألف شخص مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بموجب الحظر منذ ديسمبر/كانون الأول 2017 بعدما أقرت المحكمة العليا الأمريكية نسخة معدلة من حظر السفر الأصلي.

وأضافت إدارة ترمب بعض الدول وشطبت دولا أخرى من قائمة الحظر. وفي الفترة الأخيرة من رئاسته ضمت القائمة ميانمار وإرتريا وإيران وقرغيزستان وليبيا ونيجيريا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وتنزانيا وفنزويلا واليمن.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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