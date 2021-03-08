وصفي أبو زيد: لا يجوز دفع الضرائب لنظام السيسي لأنه فاقد للشرعية (فيديو)

قال الدكتور وصفي أبو زيد أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية إنه لا يجوز دفع الضرائب لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنه فاقد للشرعية سواء في الانتخاب أو الإنجاز، على حد قوله.

وأضاف أبو زيد خلال مشاركته في برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر إن نظام السيسي هدم بيوت الناس ومساجدهم فكيف يؤتمن على أموال الناس مضيفا أن مصر واقعة تحت حكم “حاكم متسلط”.

وتابع أبو زيد “لا أنصح أي مسلم أو غير مسلم يعيش في مصر أن يأتمن نظاما هدم بيوت الناس على أموالهم”.

وأضاف “لا يوجد أي قداسة لحاكم قتل الناس بالبطيء وسلب أموالهم”.

تأتي تصريحات أبو زيد بعد أيام من تصريحات مفتي مصر شوقي علام والتي قال فيها “إنه لا يجوز التهرب من الضرائب، ولا يجوز دفع الرشوة لإنقاصها”.

وأكد مفتي مصر في لقاء على إحدى الفضائيات المصرية “أن دفع الضرائب تعبد لله لأنها من طاعة وليّ الأمر في الحق والخير والبناء، فهي طاعة للقانون الذي وضعه ولي الأمر، ونحن مأمورون بطاعته فيما لا يخالف الله ورسوله”.

وأوضح أبو زيد أن الفتوى من الناحية التأصيلية لا بأس بها على الرغم من أن المفتي استند إلى رأي واحد وهو وجوب حق في المال بخلاف الزكاة، وهو أمر مخالف لرأي جمهور علماء المسلمين الذي ينص على أنه ليس في المال حق غير الزكاة.

وأضاف “نظام السيسي فاقد للشرعية ويثقل كاهل المواطنين بأعباء لا ترضي الله ورسوله”.

بدوره، قال الدكتور عبد المقصود باشا الأستاذ بجامعة الأزهر خلال مشاركته في برنامج “المسائية” إن رأي المفتي ملزم لأنه مسؤول عن الفتوى في مصر وأن ما يقصده بولي الأمر هو الهيئات والمؤسسات المصرية وليس شخص السيسي، على حد وصفه.

ورغم تفشي جائحة فيروس كورونا ومسارعة كثير من البلدان إلى اتخاذ قرارات عاجلة للتخفيف من آثار تداعياتها إلا أن الحكومة المصرية فرضت ضرائب عديدة يرى اقتصاديون أنها استنزفت جيوب المصريين تحت مسميات مختلفة، فمن غرامة مخالفات البناء إلى خصم نسبة 1% من صافي دخل العاملين إلى زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات، وآخرها قرار فرض ضريبة جديدة قيمتها 5 جنيهات على عدد من الخدمات، لصالح ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات خاصة أن من ضمن الفئات المستهدفة التي ستتحمل تلك الضريبة الطلاب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي والجامعي.