مصر.. الإفراج عن 3 صحفيين معتقلين قبل أيام من انتخابات النقابة

أطلقت السلطات المصرية اليوم الإثنين سراح 3 صحفيين كانوا معتقلين على خلفية اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة”، وذلك قبل أيام من انتخابات نقابة الصحفيين.

ونشر محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين عبر حسابه على فيسبوك صورا ومقاطع مصورة للإفراج عن الصحفيين إسلام الكلحي وحسن القباني.

كما ذكر الصحفي خالد البلشي عبر فيسبوك أن السلطات أفرجت أيضا عن الصحفي مصطفى صقر رئيس التحرير السابق لصحيفة “البورصة” الاقتصادية.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر نقابية لم تسمها قولها إن قائمة المفرج عنهم ستشمل أيضا السياسي والصحفي المعارض خالد داود والصحفي عامر عبد المنعم.

والصحفي البرئ المظلوم "عامر عبد المنعم " يا ضياء رشوان ملوش نصيب في جهودك ومساعيك؟! — منتصر الزيات (@MuntElzayat) March 8, 2021

واعتقلت السلطات المصرية مصطفى صقر في أبريل/نيسان 2019، كما اعتقلت حسن القباني في سبتمبر/أيلول 2019 بعد أشهر من حبس زوجته التي أفرج عنها لاحقا.

وألقت السلطات القبض على إسلام الكلحي أثناء تغطية مظاهرات احتجاجا على مقتل مواطن برصاص الشرطة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاء الإفراج عقب ساعات من إعلان نقيب الصحفيين المنتهية ولايته ضياء رشوان عن إطلاق سراح صحفيين موقوفين قيد الحبس الاحتياطي.

وقال رشوان المرشح لمقعد نقيب الصحفيين في الانتخابات المقرر إجراؤها في 19 مارس/آذار الجاري عبر فيسبوك “أخبار سارة خلال ساعات تخص بعض زملائنا المحبوسين احتياطيا”.

وألمح صحفيون وإعلاميون إلى ارتباط توقيت الإفراج عن زملائهم الموقوفين بإجراء انتخابات نقابة الصحفيين في إشارة إلى “دعم الأجهزة الأمنية لضياء رشوان المقرب من السلطات”، وهو ما نفاه الأخير لاحقا.

المصريين رهائن بمعزل عن القانون ..

جري الافراج بالفعل عن ٤ صحفيين دعما لمرشح كنقيب للصحفيين! بعضهم قضي أكثر من عام مثل #خالد_داوود بينما النقابة صامتة،رغم أن أيا منهم لم يدن بشئ يستوجب يوم واحد في السجن.

هل الافراج عن #سولافة و #حسام وآخرين مرهون بفوز مرشحو السيسي لمجلس النقابة؟ https://t.co/aEEogT7xLQ — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) March 8, 2021

وقال رشوان في تدوينة منفصلة “السعي للإفراج عن الزملاء المحبوسين احتياطيا ليس مناسبة انتخابية ولا هو جهد عارض بل هو واجب دائم أقوم به في كل الأوقات وفي أي موقع كنت”.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات العامة وتوقيف صحفيين تقول مصادر نقابية إن عددهم بلغ 37 صحفيا غير أن السلطات تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.

وأعربت منظمة العفو الدولية سابقا عن بالغ قلقها إزاء ما سمته “الهجمات المستمرة” على حريات الصحافة في مصر.