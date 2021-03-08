البث الحي
سياسة|المملكة المتحدة

ميغان ماركل زوجة الأمير هاري: العائلة المالكة البريطانية جعلتني أفكر في الانتحار (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميغان (منصات التواصل)
الأمير هاري وزوجته ميغان (منصات التواصل)
8/3/2021-|آخر تحديث: 8/3/202101:50 PM (مكة المكرمة)

اتهمت ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، العائلة المالكة البريطانية بالعنصرية والكذب ودفعها إلى حافة الانتحار في مقابلة تلفزيونية يبدو أنها ستهز النظام الملكي بقوة.

يذكر أن والدة ميغان سوداء وأبوها أبيض وتبلغ من العمر 39 عاما.

وقالت ميغان إنها كانت ساذجة قبل أن تتزوج من الأمير هاري في عام 2018، لكن انتهى بها الأمر بأن تملكتها أفكار انتحارية والتفكير في إيذاء نفسها بعد أن طلبت المساعدة ولكن لم تحصل على أي شيء.

وأضافت أن ابنها أرتشي الذي يبلغ عمره الآن عاما واحدا، حُرم من لقب الأمير لأنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة المالكة بشأن مدى سمرة بشرته.

وقالت ميغان في مقابلة مع أوبرا وينفري بثت على شبكة (سي. بي. إس) في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد “لم يريدوا أن يكون أميرا”.

وأضافت أنه كان هنا “حوار بشأن مدى سواد بشرته عند ولادته”.

وامتنعت ميغان عن تحديد الشخص الذي أبدى مثل هذه المخاوف، وكذلك فعل هاري الذي قال إن عائلته حرمته مالياً وأن والده الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا خذله ورفض الرد على مكالماته في وقت ما.

ولم يعلق قصر بكنغهام بعد علنا على المقابلة التي بثت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين في بريطانيا.

غير مبالية وكاذبة

ووصفت ميغان العائلة المالكة البريطانية بأنها غير مبالية وكاذبة، واتهمت كيت -زوجة شقيق زوجها الأمير وليام- بأنها جعلتها تبكي قبل زفافها.

وعلى الرغم من تعرض العائلة المالكة، بما في ذلك الأمير تشارلز لانتقادات علنية لم يهاجم هاري ولا ميغان الملكة إليزابيث مباشرة.

ومع ذلك، قالت ميغان إن “الشركة” -التي ترأسها الملكة إليزابيث- جعلتها تلزم الصمت وإن مناشداتها للمساعدة عندما كانت في محنة بسبب التقارير العنصرية لم تلق آذانا صاغية.

وقالت ميغان وهي تبكي “لم أكن أريد أن أبقى على قيد الحياة، وكان ذلك تفكيرا واضحا جدا وحقيقيا ومخيفا، وأتذكر كيف كان (هاري) يحتضنني”.

وأدى إعلان هاري وميغان في يناير/كانون الثاني 2020، عن اعتزامهما التخلي عن أدوارهما الملكية، إلى إغراق الأسرة في أزمة.

وفي الشهر الماضي أكد قصر بكنغهام أن الانفصال سيكون دائما، حيث يتطلع الزوجان إلى إقامة حياة مستقلة في الولايات المتحدة.

حرمتني ماليا

وقال هاري (36 عاما) إنهما تخليا عن واجباتهما الملكية بسبب انعدام التفاهم وقلقه من أن يعيد التاريخ نفسه، في إشارة إلى وفاة والدته ديانا التي قتلت في حادث عام 1997.

وقال هاري عن والده “أشعر بالخذلان فعلا. عائلتي حرمتني ماليا بشكل حرفي”. وأضاف أن والده توقف عن الرد على مكالماته في وقت ما.

وتابع “أجريت 3 اتصالات مع جدتي، واتصالين مع والدي قبل أن يتوقف عن الرد على مكالماتي. ثم قال، هل يمكنك أن تقول كل ما تريد كتابة؟”.

وقالت ميغان إن الناس داخل المؤسسة الملكية لم يتقاعسوا عن حمايتها من الادعاءات الكيدية فحسب بل كذبوا لحماية آخرين.

وأضافت “بمجرد زواجنا وبدأ كل شيء في التدهور فعلا وأدركت أنني لست فقط غير محمية ولكنهم على استعداد للكذب لحماية أفراد آخرين من العائلة لكنهم لم يكونوا مستعدين لقول الحقيقة لحمايتي وحماية زوجي”.

ونفت ميغان قصة في إحدى الصحف قالت إنها جعلت “كيت” دوقة كامبريدج تبكي قبل الزفاف وقالت إنها كانت نقطة تحول في علاقاتها مع وسائل الإعلام.

ولدى سؤالها عما إذا كانت جعلت كيت تبكي قالت ميغان “العكس هو الذي حدث”.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

شاهد: هاري وميغن في آخر التزام ملكي

بابتسامة عريضة، شارك الأمير هاري وزوجته ميغن في آخر التزام لهما مع العائلة الملكية البريطانية إلى جانب الملكة إليزابيث الثانية، قبل مباشرة حياتهما الجديدة في كندا.

9/3/2020
المزيد من سياسة

مصر.. الإفراج عن 3 صحفيين معتقلين قبل أيام من انتخابات النقابة

وقفة احتجاجية سابقة ضد حبس الصحفيين أمام نقابة الصحفيين المصرية (الجزيرة - أرشيف)

أمير قطر يتلقى رسالة من الملك سلمان

أمير قطر لدى استقباله وزير الخارجية السعودي (وكالة الأنباء القطرية)

وصفي أبو زيد: لا يجوز دفع الضرائب لنظام السيسي لأنه فاقد للشرعية (فيديو)

أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية، وصفي عاشور أبو زيد (الجزيرة مباشر)

شملته العقوبات الأمريكية.. قيادي بالحرس الثوري الإيراني يستقيل لخوض الانتخابات الرئاسية

العميد سعيد محمد أعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة (وكالة الأنباء الإيرانية)
الأكثر قراءة

خمس معلومات مهمة يجب أن تعرفها عن اليوم العالمي للمرأة

مظاهرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في مدريد بإسبانيا في 8 مارس/ آذار 2020 (رويترز ـ أرشيف)

إعلان مسلسل “القاهرة كابول” يثير ضجة في مصر.. واستياء أفغاني

الفنان المصري طارق لطفي "يمين" والزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن (مواقع التواصل)

ناشطة مصرية: عادل إمام طلب من زوجي تطليقي بسبب نشاطي السياسي (فيديو)

الناشطة المصرية غادة نجيب (الجزيرة مباشر)

أرسل آلاف الصور.. المسبار برسيفرانس يتحرّك للمرة الأولى على سطح المريخ (فيديو)

مسبار أمريكي يتحرّك للمرة الأولى على سطح المريخ (رويترز)