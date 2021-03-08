ميغان ماركل زوجة الأمير هاري: العائلة المالكة البريطانية جعلتني أفكر في الانتحار (فيديو)

اتهمت ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، العائلة المالكة البريطانية بالعنصرية والكذب ودفعها إلى حافة الانتحار في مقابلة تلفزيونية يبدو أنها ستهز النظام الملكي بقوة.

ميغان ماركل: العائلة المالكة كانت تخشى لون بشرة ابني السمراء #بريطانيا #يوم_المرأة_العالمي pic.twitter.com/cVF6P36MWR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 8, 2021

يذكر أن والدة ميغان سوداء وأبوها أبيض وتبلغ من العمر 39 عاما.

وقالت ميغان إنها كانت ساذجة قبل أن تتزوج من الأمير هاري في عام 2018، لكن انتهى بها الأمر بأن تملكتها أفكار انتحارية والتفكير في إيذاء نفسها بعد أن طلبت المساعدة ولكن لم تحصل على أي شيء.

وأضافت أن ابنها أرتشي الذي يبلغ عمره الآن عاما واحدا، حُرم من لقب الأمير لأنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة المالكة بشأن مدى سمرة بشرته.

Meghan Markle says royal life took a staggering toll on her mental health, and revealed that she had thoughts of self-harm. 💔 https://t.co/PrWj5RXGab pic.twitter.com/CMJtvYzezt — People (@people) March 8, 2021

وقالت ميغان في مقابلة مع أوبرا وينفري بثت على شبكة (سي. بي. إس) في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد “لم يريدوا أن يكون أميرا”.

وأضافت أنه كان هنا “حوار بشأن مدى سواد بشرته عند ولادته”.

وامتنعت ميغان عن تحديد الشخص الذي أبدى مثل هذه المخاوف، وكذلك فعل هاري الذي قال إن عائلته حرمته مالياً وأن والده الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا خذله ورفض الرد على مكالماته في وقت ما.

ولم يعلق قصر بكنغهام بعد علنا على المقابلة التي بثت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين في بريطانيا.

“You’re not going to tell me who had that conversation?" Oprah asks after Meghan says there were concerns about her child's skin color “I think that would be very damaging to them.” #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/TGulbooO8P — philip lewis (@Phil_Lewis_) March 8, 2021

غير مبالية وكاذبة

ووصفت ميغان العائلة المالكة البريطانية بأنها غير مبالية وكاذبة، واتهمت كيت -زوجة شقيق زوجها الأمير وليام- بأنها جعلتها تبكي قبل زفافها.

Meghan Says it's liberating for her and Prince Harry to be able to make their own choices during the #OprahMeghanHarry interview. Also during the interview she spoke about Racism within The British Royal family, The Crown, Princess Diana, The Queen & slammed Buckingham Palace. pic.twitter.com/BQqdoa1dDy — Ada King (@Real_AdaKing) March 8, 2021

وعلى الرغم من تعرض العائلة المالكة، بما في ذلك الأمير تشارلز لانتقادات علنية لم يهاجم هاري ولا ميغان الملكة إليزابيث مباشرة.

ومع ذلك، قالت ميغان إن “الشركة” -التي ترأسها الملكة إليزابيث- جعلتها تلزم الصمت وإن مناشداتها للمساعدة عندما كانت في محنة بسبب التقارير العنصرية لم تلق آذانا صاغية.

وقالت ميغان وهي تبكي “لم أكن أريد أن أبقى على قيد الحياة، وكان ذلك تفكيرا واضحا جدا وحقيقيا ومخيفا، وأتذكر كيف كان (هاري) يحتضنني”.

وأدى إعلان هاري وميغان في يناير/كانون الثاني 2020، عن اعتزامهما التخلي عن أدوارهما الملكية، إلى إغراق الأسرة في أزمة.

وفي الشهر الماضي أكد قصر بكنغهام أن الانفصال سيكون دائما، حيث يتطلع الزوجان إلى إقامة حياة مستقلة في الولايات المتحدة.

حرمتني ماليا

وقال هاري (36 عاما) إنهما تخليا عن واجباتهما الملكية بسبب انعدام التفاهم وقلقه من أن يعيد التاريخ نفسه، في إشارة إلى وفاة والدته ديانا التي قتلت في حادث عام 1997.

وقال هاري عن والده “أشعر بالخذلان فعلا. عائلتي حرمتني ماليا بشكل حرفي”. وأضاف أن والده توقف عن الرد على مكالماته في وقت ما.

وتابع “أجريت 3 اتصالات مع جدتي، واتصالين مع والدي قبل أن يتوقف عن الرد على مكالماتي. ثم قال، هل يمكنك أن تقول كل ما تريد كتابة؟”.

وقالت ميغان إن الناس داخل المؤسسة الملكية لم يتقاعسوا عن حمايتها من الادعاءات الكيدية فحسب بل كذبوا لحماية آخرين.

وأضافت “بمجرد زواجنا وبدأ كل شيء في التدهور فعلا وأدركت أنني لست فقط غير محمية ولكنهم على استعداد للكذب لحماية أفراد آخرين من العائلة لكنهم لم يكونوا مستعدين لقول الحقيقة لحمايتي وحماية زوجي”.

ونفت ميغان قصة في إحدى الصحف قالت إنها جعلت “كيت” دوقة كامبريدج تبكي قبل الزفاف وقالت إنها كانت نقطة تحول في علاقاتها مع وسائل الإعلام.

ولدى سؤالها عما إذا كانت جعلت كيت تبكي قالت ميغان “العكس هو الذي حدث”.