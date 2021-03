ميغان ماركل زوجة الأمير هاري: العائلة المالكة البريطانية جعلتني أفكر في الانتحار (فيديو)

اتهمت ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، العائلة المالكة البريطانية بالعنصرية والكذب ودفعها إلى حافة الانتحار في مقابلة تلفزيونية يبدو أنها ستهز النظام الملكي بقوة.

يذكر أن والدة ميغان سوداء وأبوها أبيض وتبلغ من العمر 39 عاما.

وقالت ميغان إنها كانت ساذجة قبل أن تتزوج من الأمير هاري في عام 2018، لكن انتهى بها الأمر بأن تملكتها أفكار انتحارية والتفكير في إيذاء نفسها بعد أن طلبت المساعدة ولكن لم تحصل على أي شيء.

وأضافت أن ابنها أرتشي الذي يبلغ عمره الآن عاما واحدا، حُرم من لقب الأمير لأنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة المالكة بشأن مدى سمرة بشرته.

وقالت ميغان في مقابلة مع أوبرا وينفري بثت على شبكة (سي. بي. إس) في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد “لم يريدوا أن يكون أميرا”.

وأضافت أنه كان هنا “حوار بشأن مدى سواد بشرته عند ولادته”.

وامتنعت ميغان عن تحديد الشخص الذي أبدى مثل هذه المخاوف، وكذلك فعل هاري الذي قال إن عائلته حرمته مالياً وأن والده الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا خذله ورفض الرد على مكالماته في وقت ما.

ولم يعلق قصر بكنغهام بعد علنا على المقابلة التي بثت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين في بريطانيا.

