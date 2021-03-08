الجزيرة مباشر ترصد تقدم الجيش اليمني وسيطرته على مناطق استراتيجية غربي تعز (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر سيطرة الجيش الوطني التابع للحكومة اليمنية على مناطق استراتيجية جديدة في منطقة المثلث الجنوبي الذي يجمع مديريات المعافر وجبل حمشي ومقبنة غربي تعز.

وأشار القائد بالجيش اليمني اللواء حمود الأصبحي إلى أن الجيش يتقدم في أكثر من منطقة. وأوضح أن الساعات القادمة قد تشهد تقدما آخرا بعد السيطرة على مصادر النيران من جهة الحوثيين.

وقال مدير مديرية مقبنة حميد الخليدي للجزيرة مباشر إن الجيش الوطني تقدم عبر عدة خطوط وسيطر على عدد من القرى، منها قرية قشعة وما حولها ومنطقة المطاحن ومرتفع القشعة.

وأضاف الخليدي “تمثل المنطقة شريانا رئيسيا يضمن سهولة الحركة للمواطنين لإيصال الإمدادات الغذائية والطبية للمنطقة”، مناشدا المؤسسات الدولية “بتلمس حاجات النازحين في المناطق المحررة الذين كانوا يعيشون ظروفا صعبا في ظل سيطرة الحوثيين”.

وتستمر عمليات تبادل إطلاق النار مع الحوثيين في محاولات لاستمرار التقدم للجيش الوطني للسيطرة على منطقة الطوير جنوب غربي تعز.

ويسعى الجيش الوطني للتقدم للسيطرة على الجبال المطلة على مدينة البرح وقطع طرق إمداد الحوثيين.

وبدأ الجيش الوطني قبل يومين حملة عسكرية في جنوب غرب تعز وتمكن خلالها من السيطرة على كافة الريف الغربي لمديرية جبل حمشي لخلق واقع جديد والتخفيف عن جبهة مأرب التي يسعى الحوثيون للسيطرة عليها.