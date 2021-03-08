أمير قطر يتلقى رسالة من الملك سلمان

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة شفوية من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

ونقل الرسالة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال استقبال الشيخ تميم له في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم الإثنين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الرسالة “تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية”.

وأضافت الوكالة أن الوزير السعودي “نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين، إلى أخيه” وكذلك “تمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار”.

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، قام بنقل الرسالة وزير الخارجية السعودي، خلال استقبال سمو الأمير له، في مكتبه بالديوان الأميري.#قناhttps://t.co/mjRvaFY47H pic.twitter.com/OFNdCfdPmM — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 8, 2021

من جانبه، حمل الشيخ تميم وزير الخارجية السعودي تحياته للملك سلمان، و”تمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بدوام التطور والنماء”.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، جرى أول اتصال هاتفي بين أمير قطر والعاهل السعودي، منذ إعلان المصالحة الخليجية في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، بمدينة العلا السعودية.

وأنهت المصالحة، أزمة اندلعت في يونيو/حزيران 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وكانت الخارجية القطرية أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو في مدينة الظهران (شرق) بالسعودية.

واعتبرت في بيان، أن “استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم”.

والأحد، أعلنت السعودية تعرض ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية لهجوم بطائرة مسيرة قادمة من جهة البحر، فيما سقطت شظايا صاروخٍ باليستي قرب حي سكني في مدينة الظهران من دون تسجيل إصابات جراء الهجومين.