ناشطة مصرية: عادل إمام طلب من زوجي تطليقي بسبب نشاطي السياسي (فيديو)

قالت الناشطة المصرية غادة نجيب إن الممثل الكبير عادل إمام طلب من زوجها الممثل السابق هشام عبد الله تطليقها بسبب نشاطها السياسي، على حد قولها.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر أن حملة قوية شُنّت عليها وعلى أسرتها منذ عام 2013 بسبب معارضتها للانقلاب العسكري، انتهت بتجريدها من جنسيتها المصرية بقرار من الحكومة المصرية، في 24 ديسمبر/كانون الثاني الماضي.

واستغربت غادة من تجريدها من الجنسية المصرية بسبب معارضتها للنظام على الرغم من أنها لا تملك منبرًا إعلاميًّا يهدد حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حد تعبيرها.

وتابعت أن حملة شعواء شُنّت عليها وعلى أسرتها وزوجها هشام عبد الله، الممثل السابق والمذيع حاليًّا على شاشة إحدى القنوات المعارضة في تركيا.

وأكدت أنه بمجرد أن تحدّث زوجها عن ضابط المخابرات أحمد شعبان الذي قالت إنه يدير الواجهة الإعلامية في مصر، شُنّت حملة عليها وكان آخر فصولها تجريدها من الجنسية المصرية.