البث الحي
سياسة

ناشطة مصرية: عادل إمام طلب من زوجي تطليقي بسبب نشاطي السياسي (فيديو)

6/3/2021

قالت الناشطة المصرية غادة نجيب إن الممثل الكبير عادل إمام طلب من زوجها الممثل السابق هشام عبد الله تطليقها بسبب نشاطها السياسي، على حد قولها.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر أن حملة قوية شُنّت عليها وعلى أسرتها منذ عام 2013 بسبب معارضتها للانقلاب العسكري، انتهت بتجريدها من جنسيتها المصرية بقرار من الحكومة المصرية، في 24 ديسمبر/كانون الثاني الماضي.

واستغربت غادة من تجريدها من الجنسية المصرية بسبب معارضتها للنظام على الرغم من أنها لا تملك منبرًا إعلاميًّا يهدد حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على حد تعبيرها.

وتابعت أن حملة شعواء شُنّت عليها وعلى أسرتها وزوجها هشام عبد الله، الممثل السابق والمذيع حاليًّا على شاشة إحدى القنوات المعارضة في تركيا.

وأكدت أنه بمجرد أن تحدّث زوجها عن ضابط المخابرات أحمد شعبان الذي قالت إنه يدير الواجهة الإعلامية في مصر، شُنّت حملة عليها وكان آخر فصولها تجريدها من الجنسية المصرية.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

من برنامج: المسائية

تقرير حقوقي: السلطات المصرية دأبت على التنكيل بأسر المعارضين بالخارج

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن السلطات المصرية دأبت على التنكيل واعتقال أسر المعارضين السياسيين المقيمين بالخارج من أجل تهديدهم وإجبارهم على السكوت في ظل تصاعد حملات الاعتقالات العشوائية.

المزيد من سياسة

فرنسا.. شرطة مرسيليا توقف شخصا حاول اقتحام مدرسة يهودية بسكين (فيديو)

قوات الأمن الفرنسية تتمكن من اعتقال رجل يحمل سلاحا أبيض أمام مدرسة يهودية ( وسائل التواصل الاجتماعي)

سرقة لقاحات كورونا.. وكالة الأدوية الأوربية تفتح تحقيقا في هجمات إليكترونية صينية وروسية

استمرار المنافسة والتجسس بين الدول والشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا (غيتي)

بعد الاستحواذ على فضائية وصحيفة يومية.. السيسي يهيمن على المؤسسات الإعلامية لتفادي مصير مبارك (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (غيتي)

وزير الدفاع التركي: اتفاق قريب بين مصر وتركيا في شرق المتوسط (فيديو)

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

أردوغان: من يملك البحار يسيطر على العالم (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

تركيا ترفض قرارات الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية

مقر جامعة الدول العربية في مصر

شاهد: عامل نظافة فرنسي يصبح نجما على تطبيق تيك توك

عامل النظافة الفرنسي لودوفيك فرنسيسشت (رويترز)

قلدت عادل إمام وياسر العظمة.. الصينية “آسيا” جذبتها حضارة الشرق الأوسط فتعلمت العربية (فيديو)