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سياسة|قطاع غزة

إسرائيل نفت تورطها وداخلية غزة تحقق.. مقتل 3 صيادين فلسطينيين بانفجار صاروخ

وزارة الداخلية في غزة تحقق في مقتل 3 صيادين جراء انفجار صاروخ من مصدر مجهول (الجزيرة - أرشيف)
وزارة الداخلية في غزة تحقق في مقتل 3 صيادين جراء انفجار صاروخ من مصدر مجهول (الجزيرة - أرشيف)
7/3/2021-|آخر تحديث: 7/3/202102:59 PM (مكة المكرمة)

قتل ثلاثة صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ قطاع غزة اليوم الأحد، إثر سقوط صاروخ على قاربهم.

وأفاد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عيّاش أن صاروخا سقط على قارب الصيادين الثلاثة، في عرض البحر المتوسط قبالة شواطئ جنوبي قطاع غزة، مما أدى إلى مقتلهم، وأوضح أن الصاروخ لم يعرف مصدره بعد.

وقال أطباء في مستشفى ناصر في خان يونس إن 3 جثث لصيادين وصلت إلى المستشفى صباح الأحد.

هذا وقالت وزارة الداخلية في غزة في بيان لها إنها تُحقق في الحادث، دون مزيد من التفاصيل.

في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي تورطه في الحادث، ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصادر في الجيش قولها إن البحرية الإسرائيلية ليست ضالعة في الحادث، وكانت سفنها وقطعها الحربية على بعد عشرات الكيلومترات من مكان وقوعه.

وفي السياق ذاته نقلت قناة كان الرسمية عن الجيش إنه لم يحدث إطلاق نار من جانبه، وأن الحديث يدور عن حادث داخلي ربما ناجم عن عطل ما.

وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، اطلقت قوة بحرية إسرائيلية النار تجاه قارب فلسطيني أمام سواحل قطاع غزة.

ووقتها أطلق زورق إسرائيلي النار على القارب وقام بإغراقه قبالة مدينة خان يونس، بزعم أنه شكل تهديدا (لم يحدده)، دون أن يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح، بحسب يديعوت أحرونوت.

ويعيش في قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مشددا برا وبحرا وجوا منذ نحو 14 عاما، نحو مليوني شخص.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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