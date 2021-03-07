إسرائيل نفت تورطها وداخلية غزة تحقق.. مقتل 3 صيادين فلسطينيين بانفجار صاروخ

قتل ثلاثة صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ قطاع غزة اليوم الأحد، إثر سقوط صاروخ على قاربهم.

#شاهد لحظة وصول ثلاثة شهداء صيادين من بحر محافظة خانيونس لمستشفى ناصر جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/Ijsccc2bc3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 7, 2021

وأفاد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عيّاش أن صاروخا سقط على قارب الصيادين الثلاثة، في عرض البحر المتوسط قبالة شواطئ جنوبي قطاع غزة، مما أدى إلى مقتلهم، وأوضح أن الصاروخ لم يعرف مصدره بعد.

نقيب الصيادين، نزار عياش : اسـ ـتشـ ـهاد ثلاثة صيادين في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/RAbZIvyGbJ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 7, 2021

وقال أطباء في مستشفى ناصر في خان يونس إن 3 جثث لصيادين وصلت إلى المستشفى صباح الأحد.

مجزرة ينفذها الاحتلال .. استـشهااد ثلاثة صيادين فلسطينيين بعد سقوط قذيفة "إسرائيلية" على مركبهم خلال عملهم في بحر خانيونس جنوب قطاع غزة، وهم :

1- يحيى مصطفي اللحام .

2- حمدي حجازي اللحام .

3- زكريا حجازي اللحام — مش هيك (@meshhek) March 7, 2021

هذا وقالت وزارة الداخلية في غزة في بيان لها إنها تُحقق في الحادث، دون مزيد من التفاصيل.

ثلاثة صيادين من غزة كانوا يبحرون بقاربهم المتواضع يشقون عباب البحر المتلاطم من أجل لقمة عيش تسد رمق أطفالهم ..!!

قصفهم الاحتلال الصهيوني قبل قليل، فرجعوا إلى أطفالهم أشلاء وقطع متناثرة !!

أين المطبعون عن مجازر هذا المحتل المجرم الذي لا يكاد يمضي يوم إلا ويفجع أهل فلسطين بفاجعة!! — جهاد حِلِّس (@jhelles) March 7, 2021

في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي تورطه في الحادث، ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن مصادر في الجيش قولها إن البحرية الإسرائيلية ليست ضالعة في الحادث، وكانت سفنها وقطعها الحربية على بعد عشرات الكيلومترات من مكان وقوعه.

وفي السياق ذاته نقلت قناة كان الرسمية عن الجيش إنه لم يحدث إطلاق نار من جانبه، وأن الحديث يدور عن حادث داخلي ربما ناجم عن عطل ما.

لا حول ولا قوة الا بالله#استشهاد ثلاث صيادين من مدينة غزة صباح اليوم

الشهيد : حمدي اللحام .

وشقيقة الشهيد :زكريا اللحام

وابن شقيقهم الشهيد : يحيى اللحام pic.twitter.com/IZr5MNTMTc — Abduallah Njr (@AbduallahNjr) March 7, 2021

وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، اطلقت قوة بحرية إسرائيلية النار تجاه قارب فلسطيني أمام سواحل قطاع غزة.

ووقتها أطلق زورق إسرائيلي النار على القارب وقام بإغراقه قبالة مدينة خان يونس، بزعم أنه شكل تهديدا (لم يحدده)، دون أن يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح، بحسب يديعوت أحرونوت.

ويعيش في قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل حصارا مشددا برا وبحرا وجوا منذ نحو 14 عاما، نحو مليوني شخص.