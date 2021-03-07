سكان منطقة المرج بالقاهرة يحتجون على قرار السلطات المصرية إزالة منازلهم (فيديو)

تظاهر عشرات من سكان منطقة المرج الجديدة بالعاصمة المصرية القاهرة احتجاجا على قرار السلطات المصرية إزالة منازلهم لصالح توسعة طريق دائري.

ويقول السكان إن المنازل التي صدر بحقها قرار الإزالة يبلغ عددها 16 برجا سكنيا بنيت بموجب بتراخيص من حي المرج، ولم توفر الحكومة بديلا لهم.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بعمليات الإزالة ومطالبة السكان الآخرين بالتضامن معهم.

وفي الآونة الأخيرة، باتت عمليات الهدم والإزالة لمنازل المواطنين أمرا اعتياديا في مصر، وتستخدم فيه السلطات المصرية كامل قوتها من شرطة وقضاء.

وقضت محكمة محكمة جنايات أمن الدولة العليا في القاهرة، في ديسمبر/كانون العام الماضيي بأحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 5 أعوام و25 عامًا بحق 35 من سكان جزيرة الوراق بسبب اشتباكات مع الشرطة، التي كانت تريد تنفيذ قرار بإزالة منازلهم والتي تصفها السلطات بأنها “تعديات”.

وكانت الاشتباكات وقعت في يوليو/ تموز 2017 بين عدد من سكان جزيرة الوراق الواقعة في قلب النيل بالقاهرة وبين الشرطة، التي شنت حملة لتنفيذ القرار الحكومي بإزالة “التعديات” على أراضي الدولة، ما أدى إلى مقتل أحد السكان وإصابة 33 شرطيًا وعديد من أهالي الجزيرة.

وقرر مجلس الوزراء المصري، في أبريل/ نيسان 2018، نقل تبعية جزيرة الوراق التي يسكنها زهاء 100 ألف شخص، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الحكومية) تمهيدًا للبدء في تنفيذ مخطط لتنميتها وتطويرها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووفق تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري فإن الجزيرة التي تبلغ مساحتها “ألف فدّان” وكانت أرضًا زراعيّة “جرى التعدي عليها منذ أكثر من 15 سنة، وتحويلها لمنطقة سكنية عشوائية”.

وفي ديسمبر الماضي أيضا، أطلقت الشرطة المصرية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين من أهالي قرية زرقون بالمحمودية التابعة لمحافظة البحيرة شمالي مصر، ما تسبب في اختناق الكثيرين.

وكان عدد كبير من أهالي القرية قد تجمعوا للتعبير عن رفضهم قرار السلطات المصرية هدم مساجد وبيوت بالمنطقة بحجة استكمال مشروع محور المحمودية.

وهدمت السلطات المصرية العام الماضي عددا كبيرا من البيوت والمساجد بحجة التطوير أو بدعوى مخالفتها قواعد البناء، وتوعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستخدام الجيش لهدم المباني المخالفة إذا تطلب الأمر ذلك.