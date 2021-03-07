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لحظات مؤلمة.. وفاة متطوع خلال إطفائه حريق ضخم (فيديو)

7/3/2021-|آخر تحديث: 7/3/202106:52 PM (مكة المكرمة)

أظهرت لقطات مؤلمة وفاة متطوع في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) خلال مشاركته في إطفاء حريق ضخم ناتج عن قصف للنظام السوري والقوات الروسية.

ونشر الدفاع المدني فيديو للحظات وفاة المتطوع أحمد الواكي خلال استجابته لإخماد الحرائق التي سببها القصف الصاروخي لقوات النظام وروسيا، الجمعة 5 مارس/آذار الجاري، على محطات التكرير البدائية للوقود في قرية ترحين بريف حلب الشرقي.

وقال الدفاع المدني السوري في حلب إن القصف أسفر عن مقتل 4 مدنيين بينهم متطوع الدفاع المدني السوري وإصابة 42 آخرين.

وأضاف أن القصف تسبب في اندلاع حرائق كبرى في صهاريج نقل المحروقات وفي مصافي بدائية لتكرير للمحروقات.

المصدر : الجزيرة مباشر

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