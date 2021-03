مؤسس “تويتر” يطرح التغريدة الأولى على الشبكة للبيع في أحد المزادات.. كم تبلغ قيمتها؟

طرح رئيس موقع “تويتر” جاك دورسي أول تغريدة -كتبها على الشبكة قبل خمسة عشر عاما- للبيع حيث بلغت قيمتها الأولية في أحد المزادات حتى، اليوم الأحد، مليونين ونصف مليون دولار ما يعكس شهية الجمهورالعريض لهذه العينة من المقتنيات والمحفوظات الرقمية.

وكان مؤسس الشبكة قد غرّد في 21 مارس/آذار 2006 بالتغريدة الشهيرة “أنشأت حسابي على تويتر”، ووضع رابطا إلى موقع “فاليوبلز” حيث يمكن للراغبين تقديم عروضهم للشراء.

وبلغت قيمة العرض الأعلى حتى، صباح اليوم، مليونين ونصف مليون دولار.

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006