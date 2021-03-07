مؤسس “تويتر” يطرح التغريدة الأولى على الشبكة للبيع في أحد المزادات.. كم تبلغ قيمتها؟

طرح رئيس موقع “تويتر” جاك دورسي أول تغريدة -كتبها على الشبكة قبل خمسة عشر عاما- للبيع حيث بلغت قيمتها الأولية في أحد المزادات حتى، اليوم الأحد، مليونين ونصف مليون دولار ما يعكس شهية الجمهورالعريض لهذه العينة من المقتنيات والمحفوظات الرقمية.

وكان مؤسس الشبكة قد غرّد في 21 مارس/آذار 2006 بالتغريدة الشهيرة “أنشأت حسابي على تويتر”، ووضع رابطا إلى موقع “فاليوبلز” حيث يمكن للراغبين تقديم عروضهم للشراء.

وبلغت قيمة العرض الأعلى حتى، صباح اليوم، مليونين ونصف مليون دولار.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

تغريدة جاك دورسي الأولى التي فتحت عصر جديدا للتواصل عبر الشبكة الاجتماعية (مواقع التواصل الاجتماعي)

وأوضح موقع المزايدات على التغريدة أن “صاحب التغريدة يعود له القرار فيما إذا كان يريد نشرها على قاعدة بيانات (بلوكتشاين) لإنشاء نسخة فريدة موثقة”.

ويترتب عن عملية شراء التغريدة نيل “شهادة رقمية فريدة عنها تكون موقعة وموثقة من صاحبها”.

وتبقى التغريدة نفسها ظاهرة للجميع في حال أبقاها جاك دورسي أو تويتر على الشبكة.

ويتيح موقع (توب شوت) الذي أطلقته شركة (دابرلابز) في، أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالشراكة مع الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة (ان بي ايه)، شراء وبيع مقاطع فيديو بعد تشفيرها على شكل عملة رقمية وفق نسق يُعرف بـ(ان اف تي)، بما يضمن أصالة المنتج الرقمي والقدرة على تتبع مصدره من خلال قاعدة بيانات سلسلة الكتل (بلوكتشاين).