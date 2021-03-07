شاهد: انهيار والدة معتقل لدى جماعة الحوثي خلال مؤتمر في تعز باليمن

انهارت والدة معتقل يمني لدى جماعة الحوثي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، في مدينة تعز عقدته اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

وكانت والدة المعتقل محمد عبد القوي تتحدث عن ابنها وحالتها بعد الاعتقال خلال المؤتمر عندما بدأت في البكاء ومن ثم انهارت ولم تتمكن من إكمال حديثها.

واعتقل عبد القوي خلال وجوده في منطقة البقع الحدودية بين اليمن والسعودية ونقله الحوثيون لسجن في العاصمة صنعاء.

وأعلنت اللجنة، اليوم، تقريرها بشأن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في اليمن منذ بدء الحرب عام 2015.

كما رصدت اللجنة سقوط أكثر من 2500 ضحية من النساء والأطفال بين قتيل وجريح منذ بدء الحرب اليمنية.