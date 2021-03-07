مصر.. غضب وانتقادات بعد مصرع 20 شخصا في حادث مروري (فيديو)

سادت حالة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر تفاعلا مع حادث وفاة 20 شخصا وإصابة آخرين في حادث مروري على طريق الكريمات باتجاه الصعيد.

حزن بالغ على مواقع التواصل في #مصر وانتقادات بعد وفاة 20 شخصا في حادث مروري مروع على طريق #الكريمات pic.twitter.com/LGwClvHszm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 7, 2021

وانتقد رواد مواقع التواصل الإهمال الحكومي وطول فترة صيانة الطريق. وتعاطف المدونون والمغردون مع ما كتبه الصحفي علاء رضوان الذي توفي 10 من أفراد أسرته في الحادث بينهم والدته وخاله.

ونتج الحادث عن انفجار إطار سيارة نقل مما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وتخطي السيارة الحاجز الخرساني بمنتصف الطريق وانقلابها واصطدامها بسيارة ميكروباص قادمة من الطريق المقابل.

20 واحد راحو ضحية حادث الليلة علي طريق الكريمات نتيجة السرعة وإصلاح وصيانة الطريق التي منذ عام والطريق مغلق ناحية والناحية الثانية رايح جاي حصد أرواح يومي ولا حياة لمن تنادى لدرجة إن سيارة الإسعاف مش عارفة توصل خالص العزاء لكل اهالي الضحايا.بس إللي بيحصل حرام والله @MR_Tamer_TM — Ahmed.M.M (@HatemEltaie) March 5, 2021

وبحسب تحقيقات النيابة، تبين تهشم سيارة الميكروباص بالكامل، وسيارة النقل إلى جانبها ومقطورتُها منفصلة عنها محملة بالحجارة، كما تبين أن الطريق الواقع به الحادث منقسم إلى حارتين متقابلتين يفصل بينهما قواطع خرسانية غير متصلة والطريق خال من الإنارة.

"الواد بيموت".. مواطن يشكو إهمال مستشفى بني سويف في التعامل مع أحد مصابي طريق الكريمات والذي راح ضحيته 18 فردًا pic.twitter.com/Vq538ZlVpE — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 6, 2021

أبَّن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ضحايا الحادث في تدوينة عبر صفحة الأزهر الشريف على موقع تويتر.

بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى فضيلة #الإمام_الأكبر أ.د/ أحمد #الطيب، #شيخ_الأزهر الشريف، ضحايا حادث طريق الكريمات، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنَّا لله وإنا إليه راجعون" — الأزهر الشريف (@AlAzhar) March 5, 2021

10 قتلى يوميا

وارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 ليبلغ 9992 حادث، مقابل 8480 حادث عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 17.8%، بحسب النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

حادث واحد على طريق الكريمات راح ضحيته ١٨ مصري بينهم ٤ اطفال

مش هتسمع لميس تقول مش قد الشيله متشيلش

مش هتسمع عمرو اديب يقول تعويض ايه يا كفره

مش هتسمع ليليان داوود بتبكي على الأطفال الي ماتت

مش هتشوف القرموطي لابس كفن و طالع يعيط

مش هتشوف ابراهيم عيسى بيرمي بيض على #السيسى — AMR ABD ELHADY عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) March 6, 2021

وبحسب النشرة، بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث السيارات 3484 شخصًا خلال عام 2019، مقابل 3087 شخصا خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 12.9%.

وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27 حادثاً يوميا خلال عام 2019، مقابل 23 حادثاً يوميا في 2018.

شبكة طرق السيسي

في مايو /أيار 2014 وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حوار تليفزيوني المصريين بإنشاء شبكة طرق شاملة في جميع أنحاء البلاد.

ويعتبر السيسي مشروعات الطرق الجديدة أحد المشروعات القومية الكبرى التي يقوم بتنفيذها في مصر.

كان وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير قال في مايو/أيار من العام الماضي بحضور السيسي، إن تكلفة مشروعات الطرق والكباري التي أنشئت بلغت 175 مليار جنيه (11.2 مليار دولار).