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سياسة|مصر

مصر.. غضب وانتقادات بعد مصرع 20 شخصا في حادث مروري (فيديو)

صورة لحطام سيارة الميكروباص في حادث طريق الكريمات (مواقع إلكترونية)
صورة لحطام سيارة الميكروباص في حادث طريق الكريمات (مواقع إلكترونية)
7/3/2021-|آخر تحديث: 7/3/202101:15 PM (مكة المكرمة)

سادت حالة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر تفاعلا مع حادث وفاة 20 شخصا وإصابة آخرين في حادث مروري على طريق الكريمات باتجاه الصعيد.

وانتقد رواد مواقع التواصل الإهمال الحكومي وطول فترة صيانة الطريق. وتعاطف المدونون والمغردون مع ما كتبه الصحفي علاء رضوان الذي توفي 10 من أفراد أسرته في الحادث بينهم والدته وخاله.

ونتج الحادث عن انفجار إطار سيارة نقل مما تسبب في اختلال عجلة القيادة في يد السائق وتخطي السيارة الحاجز الخرساني بمنتصف الطريق وانقلابها واصطدامها بسيارة ميكروباص قادمة من الطريق المقابل.

وبحسب تحقيقات النيابة، تبين تهشم سيارة الميكروباص بالكامل، وسيارة النقل إلى جانبها ومقطورتُها منفصلة عنها محملة بالحجارة، كما تبين أن الطريق الواقع به الحادث منقسم إلى حارتين متقابلتين يفصل بينهما قواطع خرسانية غير متصلة والطريق خال من الإنارة.

أبَّن  شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ضحايا الحادث في تدوينة عبر صفحة الأزهر الشريف على موقع تويتر.

10 قتلى يوميا

وارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 ليبلغ 9992 حادث، مقابل 8480 حادث عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 17.8%، بحسب النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث السيارات 3484 شخصًا خلال عام 2019، مقابل 3087 شخصا خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 12.9%.

وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27 حادثاً يوميا خلال عام 2019، مقابل 23 حادثاً يوميا في 2018.

شبكة طرق السيسي

في مايو /أيار 2014 وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حوار تليفزيوني المصريين بإنشاء شبكة طرق شاملة في جميع أنحاء البلاد.

ويعتبر السيسي مشروعات الطرق الجديدة أحد المشروعات القومية الكبرى التي يقوم بتنفيذها في مصر.

كان وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير قال في مايو/أيار من العام الماضي بحضور السيسي، إن تكلفة مشروعات الطرق والكباري التي أنشئت بلغت 175 مليار جنيه (11.2 مليار دولار).

المصدر : الجزيرة مباشر

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