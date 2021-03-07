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سياسة|النمسا

ناشطون إيغور يتظاهرون أمام مصنع فولكس فاغن في النمسا.. لماذا؟

(الأناضول)
(الأناضول)
7/3/2021

نظم ناشطون إيغور أمس السبت وقفة احتجاجية أمام مبنى شركة فولكس فاغن بالعاصمة النمساوية فيينا احتجاجا على إجبار معتقلين من الأقلية المسلمة في سجون الصين على العمل لدى مصانع شركة السيارات المعروفة.

وتأتي هذه المظاهرات على خلفية تقرير نشره في وقت سابق معهد السياسة الاستراتيجية الاسترالي تحت عنوان “إيغور للبيع”.

ويذكر التقرير أن الإيغور الذين احتُجزوا في معسكرات تطلق عليها بيجين اسم مراكز إعادة التعليم، أُجبروا على العمل في مصنع فولكس فاغن الواقع في منطقة شينجيانغ، ذاتية الحكم في الصين.

وقال رئيس اتحاد الإيغور في النمسا مولان ديلشات إن عائلاتهم التي احتجزتها الصين، ومارست ضدهم أفعالا مناهضة لحقوق الإنسان بمعسكرات الاعتقال في تركستان الشرقية، أُجبروا على العمل في مصانع العديد من العلامات التجارية المعروفة بما فيها شركة فولكس فاغن لصناعة السيارات.

وأضاف ديلشات إن مؤتمر شباب تركستان الشرقية ينظم مظاهرات أمام مباني الشركة في 10 دول و15 مدينة بالعالم.

وأكد أن الاحتجاجات التي بدأت في ألمانيا وفرنسا وهولندا ستستمر حتى تتوقف مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية.

بوابة أحد معسكرات اعتقال الإيغور الذي تسميه الصين مركز تعليم المهارات المهنيةض

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949 وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم شينجيانغ، أي الحدود الجديدة.

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الإيغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.

وتتهم دول ومنظمات دولية وحقوقية الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون من أقلية الإيغور المسلمة في معسكرات في منطقة شينجيانغ.

وتنفي الصين هذه الاتهامات وتقول إن هذه المعسكرات هي مراكز للتدريب المهني تساعد الإيغور على العثور على عمل بهدف إبعادهم عن مغريات “التطرف الديني”.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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