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سياسة|تركيا

وزير الدفاع التركي: اتفاق قريب بين مصر وتركيا في شرق المتوسط (فيديو)

6/3/2021-|آخر تحديث: 6/3/202111:43 PM (مكة المكرمة)

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم السبت، إن بلاده تعمل مع مصر لإبرام اتفاقية أو مذكرة تفاهم في الفترة المقبلة، بما يتماشى مع اتفاق الصلاحية البحرية المبرمة بين تركيا وليبيا.

وأشاد أكار خلال حضوره مناورات “الوطن الأزرق 2021” البحرية باحترام مصر للجرف القاري التركي خلال أنشطتها للتنقيب شرقي المتوسط. وأضاف “هذا تطور مهم”.

وانطلقت المناورات البحرية التركية في البحرين المتوسط وإيجة في 25 فبراير/ شباط الماضي وتختتم فعاليتها غدا الأحد.

وقال أكار إن تركيا ومصر لديهما قيم تاريخية وثقافية مشتركة مضيفا أن تفعيل هذه القيم يمكن أن ينعكس على حدوث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة.

وأشاد وزير الدفاع التركي بالقرار المصري المتمثل في احترام الصلاحية البحرية التركية بالمتوسط، قائلا إنه يصب كذلك في حقوق ومصالح الشعب المصري.

وأوضح أكار إن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يواصل الأعمال اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والوزارات ذات الصلة من أجل إبرام الاتفاقية أو مذكرة التفاهم.

وتشهد منطقة شرق المتوسط نزاعات إقليمية في أعقاب اكتشاف احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.

وتتنازع السيطرة في المنطقة بشكل كبير تركيا وقبرص التركية من جانب، واليونان من الجانب الآخر مدعومة بقوى أوربية على خلاف مع تركيا مثل فرنسا.

وشكلت مصر واليونان وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا “منتدى غاز شرق المتوسط” وانضمت إليهم إسرائيل والأردن وفلسطين وإيطاليا.

وأثار المنتدى ردود أفعال غاضبة من جانب تركيا بسبب ما قالت إنه انتهاك لحقوقها الاقتصادية في الجرف القاري، ووقعت مع ليبيا، في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مذكرتي تفاهم أحدهما حول التعاون العسكري والأخرى حول الحدود البحرية لدول شرق البحر المتوسط.

وسجلت أنقرة الاتفاقية لدى الأمم المتحدة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2020.

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