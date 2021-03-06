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سياسة|باكستان

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يفوز في تصويت على الثقة بالبرلمان

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خانش
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خانش
6/3/2021-|آخر تحديث: 6/3/202102:29 PM (مكة المكرمة)

فاز رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في تصويت على الثقة في الغرفة الثانية للبرلمان اليوم السبت، حسبما أعلن رئيس البرلمان بعد التصويت.

وحصل خان على تأييد 178 نائبا من 340 عضوا.

وقاطع جميع أعضاء المعارضة البالغ عددهم 160 عضوا التصويت الذي دعا إليه خان بعد هزيمة حزبه في انتخابات مجلس الشيوخ الحاسمة.

وقال خان في خطابه أمام أعضاء البرلمان “أشكر الأطراف المتحالفة معي، التي تقف دائما ورائي خلال كل اختبار”.

وأضاف أن مشرعين من حزبه، كانوا منزعجين بعد ما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، لكنهم ظهروا فريقاً قوياً في تصويت اليوم السبت.

وتطوع خان لمواجهة تصويت على الثقة بعد هزيمة مرشح حزبه (حركة إنصاف باكستان) في المنافسة على مقعد رئيسي في مجلس الشيوخ، عن العاصمة إسلام أباد.

وبعد الهزيمة أصبحت الحكومة بدون أغلبية في المجلس البرلماني الذي ينتخب رئيس الوزراء.

يذكر أن حزب حركة إنصاف باكستان لديه 157 نائبا في مجلس النواب.

وحصل خان على دعم 176 عضوا عند انتخابه رئيسا للوزراء عام 2018.

المصدر : وكالات

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