لتشكيل حكومة جديدة.. رئيس الوزراء اللبناني يهدد بالتوقف عن تصريف الأعمال (فيديو)

هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، اليوم السبت، بالاعتكاف والتوقف عن مهمة تصريف الأعمال للضغط على السياسيين لتشكيل حكومة جديدة.

وقال دياب في كلمة له “إذا كان الاعتكاف يساعد في تشكيل الحكومة فأنا جاهز له رغم أنه يخالف قناعاتي”، مشيرا إلى أن ذلك قد يعطل الدولة برمتها ويضر اللبنانيين بشدة.

واستقالت الحكومة اللبنانية برئاسة دياب إثر انفجار بيروت في، الرابع من أغسطس/آب، الذي دمر مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية.

وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون، سعد الحريري بتشكيل حكومة، في 22 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب اعتذار مصطفى أديب لتعثر مهمته في تشكيل حكومة.

وقال دياب في كلمته “الظروف الاجتماعية تتفاقم والظروف السياسية تزداد تعقيداً ولا يمكن لحكومة عادية مواجهتها من دون توافق سياسي، فكيف لحكومة تصريف الأعمال”.

وأكد دياب أنه “لا حل إلا بتشكيل حكومة جديدة، ولا حل للأزمة الاجتماعية من دون حل الأزمة المالية”.

وتساءل “ما نفع الخناق (المعارك) السياسي والحزبي على وزير بالناقص أو بالزايد (بنقصان أو زيادة) إذا الوطن انهار؟ لبنان في خطر والحل بتشكيل حكومة جديدة”.

واعتبر دياب أن لبنان “بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار والخوف من عدم إمكانية الحماية من الأخطار”.

وقال دياب “اللبنانيون يعانون أزمة اجتماعية خطيرة وهي مرشحة للتفاقم حال لم تتشكل حكومة جديدة مدعومة سياسيا”.

وشهدت مدن لبنانية عدة، اليوم، احتجاجات شعبية لليوم الخامس على التوالي رفضا للأوضاع المعيشية واحتجاجا على تراجع قيمة العملة المحلية “الليرة”.

وعادت الاحتجاجات إلى شوارع لبنان، منذ مطلع الأسبوع الماضي، وسط هبوط العملة المحلية إلى أدنى مستوى لتتخطى للمرة الأولى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.

فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات، والدولار المدعوم 3900 ليرة.