القاهرة تتابع مقتل مصري وإصابة آخر برصاص مواطن سعودي بالرياض

أعلنت القاهرة أمس الجمعة التنسيق مع بعثة بلادها الدبلوماسية لدى الرياض لمتابعة التحقيقات في حادث مقتل مصري وإصابة آخر برصاص مواطن سعودي.

وقالت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في بيان، إن الوزيرة نبيلة مكرم تواصلت مع السفارة المصرية بالسعودية والقنصلية المصرية بالرياض، لمتابعة كافة التفاصيل القانونية للتحقيقات الأولية في حادث مقتل مواطن يدعى عشري محمد حسن، وإصابة نجل شقيقه حسين سامي محمد حسن بعيارات نارية.

ولفتت الوزارة إلى أن السلطات السعودية ألقت القبض على مطلق النار، حيث يخضع للتحقيق حاليا.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن سبب الحادث الذي وقع أمس الجمعة، خلاف وقع فيما بين مواطن سعودي وبين المجني عليه وابن شقيقه، وهما من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أولاد الشيخ، وكان الخلاف على إثر نقل حمولة خضراوات وانتهى الأمر بإطلاق السعودي الأعيرة النارية عليهما؛ مما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.

ولفتت الوزارة إلى أنها تتابع الحالة الطبية للمواطن المصاب حيث استقرت حالته ويوجد حاليا في مستشفى شميس بالرياض.

بينما نقلت صحف محلية عن مصادر مقربة من المجني عليه، قولهم إن المواطن السعودي أطلق 5 أعيرة نارية من سلاحه الخاص على العامل المصري، مما أدى إلى إصابته في الصدر والكتف والفخذ والتسبب في وفاته.

وكشفت المصادر أن القتيل ونجل شقيقه يعملان في أسواق العويس بمدينة الرياض، ووقع خلاف مع المتهم السعودي بسبب الأجرة على نقل الخضروات.

حوادث سابقة

يذكر أنه في يوليو/ تموز الماضي قتل مصريان برصاص مواطن سعودي إثر نشوب خلاف بين صاحب العمل السعودي ومصريين من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، ما دفع السعودي إلى إطلاق ثلاث رصاصات في ظهر عز الدين محمد عبد الشافي (مواليد 1967)، وعادل عبد الإمام حسين (مواليد 1983)؛ فأرداهما قتيلين.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج حينها تعليقا على الحادث إن الحادث فردي ولا يعبر عن المجتمع السعودي.

وأضافت “المجتمع السعودي يعامل المصريين كإخوة أشقاء”، وناشدت المواطنين بعدم الانسياق وراء أي أخبار غير مدقّقة على مواقع التواصل، مؤكدة متابعتها الفورية لكل حادث يتعرض له المصريون في الخارج.