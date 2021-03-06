أردوغان: من يملك البحار يسيطر على العالم (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن شعار تركيا هو أنه من يسيطر على البحار يسيطر على العالم، ولذلك تولي أنقرة أهمية كبرى للقوات البحرية.

وأضاف أردوغان خلال كلمة عن بعد للقوات التركية المشاركة في مناورات “الوطن الأزرق 2021” في بحري إيجة والمتوسط أنه لا خيار لتركيا إلا امتلاك قوة بحرية ضاربة تحمي مواطنيها وحقوق أصدقائها في المنطقة ومواطني قبرص التركية.

وأردف: “لا نطمع في أراضي وبحار وسيادة أية دولة، وإنما نسعى إلى حماية وطننا وحقوقنا”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه قادة الجيش التركي (الأناضول)

وتابع: “نعلم جيدا بأنهم (المتربصين بتركيا) سيستكثرون علينا وطننا الذي نعيش فيه لو شعروا يوما أننا تعثرنا أو أصابنا الوهن، إن الأحداث التي خبرناها في سوريا والعراق وبحر إيجة وشرقي المتوسط تؤكد من جديد لنا هذه الحقيقة”.

وقال الرئيس التركي إن بلاده صدرت حتى اليوم أكثر من 130 “منصة بحرية” محلية تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار.

وأعلن أن حجم صادرات تركيا الدفاعية سنويا ارتفعت من 248 مليون دولار إلى 3 مليارات دولار.

ولفت إلى أن “تركيا واحدة من 10 دول يمكنها تصميم وصناعة وصيانة سفنها الحربية”.

وأكد أن “هدف القوات البحرية لتركيا الموجودة في مياهها الإقليمية وشتى أنحاء العالم، المساهمة في سلام ورفاه البشرية جمعاء”.

ولفت إلى أن “7 شركات دفاعية تركية باتت اليوم ضمن قائمة أول 100 في العالم”.

وأردف “عازمون على نقل تركيا إلى نادي الأقوياء في القوات البحرية”.

وقال أردوغان إن بلاده من بين أفضل ثلاث أو أربع دول حول العالم في تصنيع الطائرات المسيرة.

وأضاف أن مناورات هذا العام “شاملة وأكثر قوة وتنظيما ونختبر فيها منظومات أسلحتنا المحلية” مشددا على أنها تجري استنادا إلى القوانين الدولية بهدف التدريب.

وتابع “علينا أن نكون أقوياء ليس اقتصاديا وسياسيا فحسب، بل في المجالين العسكري والدفاعي أيضا”.

ومناورات “الوطن الأزرق” هذا العام، ستزيد بحسب أردوغان من خبرات عناصر الجيش التركي في استخدام التقنيات العسكرية والمركبات المصنعة محليا، واختبار القابلية على التنسيق بين وحداته.

وأوضح الرئيس التركي أن أنقرة لم تتوان في الدفاع عن مصالحها وأمنها من خلال عملياتها العسكرية خارج حدودها “في شمال سوريا مزّقنا الممر الذي شكله الإرهابيون في ثلاث مناطق، وطردنا إرهابيي داعش و ي ب ك من مساحة تتجاوز 8 آلاف و200 كيلومتر”.

وقال أردوغان إن أنقرة ستدافع عن حقوقها في الثروات الباطنية شرق المتوسط مهما كلف الثمن، كما أنها لن تسمح بفرض أي أمر واقع على قبرص التركية.

وتابع “الخطوات التي أقدمنا عليها وفق القانون الدولي حمينا من خلالها ليبيا من سيطرة الانقلابيين. كما أحبطنا كل المحاولات الهادفة إلى حبس بلادنا في أنطاليا ضمن شريط ساحلي. وتكلّلت بالنجاح كل المبادرات التي اتخذناها وعلى رأسها تحرير قره باغ (بأذربيجان) من الاحتلال (الأرميني)”.

وانطلقت مناورات “الوطن الأزرق” البحرية في 25 من فبراير/ شباط الماضي، وتستمر حتى 7 من مارس/ آذار الحالي، في بحري المتوسط وإيجة.