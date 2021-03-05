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سياسة|تركيا

تركيا ترفض قرارات الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية

مقر جامعة الدول العربية في مصر
مقر جامعة الدول العربية في مصر
5/3/2021-|آخر تحديث: 5/3/202102:22 PM (مكة المكرمة)

أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها المطلق لقرارات الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن تركيا.

كان المجلس الوزاري للجامعة العربية أدان في بيانه الختامي أول أمس الأربعاء ما وصفه بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مطالبا أنقرة بسحب قواتها من سورية وليبيا والعراق.

وقالت الخارجية التركية في بيان الجمعة “قرارات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في 3 مارس/آذار 2021 حيال بلادنا مرفوضة بالجملة ولا تستند على أي دليل”.

واتهمت الخارجية التركية بعض الدول العربية بمحاولة التغطية على “أنشطتها الهدامة” عبر توجيه الاتهامات لأنقرة، مؤكدة أن تلك القرارات لا تحظى بالقبول من قبل الشعوب العربية.

ولفتت الخارجية إلى أن “بعض الدول الأعضاء في الجامعة العربية أبدت معارضتها للقرارات المتخذة أو تحفظت عليها”، معتبرة أن تبني مثل هذه القرارات جاء نتيجة إملاءات من جهات معينة.

وشددت على أن حماية سيادة ووحدة تراب الدول العربية ضمن أهم أولويات أنقرة بشأن المنطقة.

وأضاف البيان “ندعو جامعة الدول العربية مرة أخرى إلى إعطاء الأولوية لسلام وازدهار ورفاهية الشعب العربي والمساهمة البناءة في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة بدلا من استهداف بلادنا بادعاءات لا اساس لها”.

المصدر : وكالات

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