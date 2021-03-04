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سياسة|فرنسا

وزير الداخلية الفرنسي يعلن إغلاق 17 مسجدا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) ووزير الداخلية جيرالد دارمانان (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) ووزير الداخلية جيرالد دارمانان (رويترز)
4/3/2021-|آخر تحديث: 4/3/202110:46 AM (مكة المكرمة)

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن سلطات بلاده أغلقت 17 مسجدا، للاشتباه بارتباطها بـ”أنشطة انفصالية”، حسب زعمه.

وأضاف في معرض رده على أسئلة النواب في البرلمان، أن 89 من أصل 2500 دار عبادة للمسلمين في فرنسا، يشتبه بوجود صلات لها بـ”أنشطة انفصالية”.

وأوضح أنهم أغلقوا حتى الآن 17 مسجدا من بين دور العبادة هذه، استنادا لقانون “انتهاك قواعد الأمن التي يجب اتباعها في الأماكن المتاحة للعامة”.

وأشار إلى أن القوانين الحالية في فرنسا، لا تسمح له بإغلاق كافة دور العبادة المشتبه بها، مبينا أنهم تمكنوا من إغلاق 17 منها فقط ضمن إطار القوانين الحالية.

ولفت إلى أن القوانين الفرنسية تسمح بإغلاق دور العبادة في حالتين فقط، الأولى أن يكون على صلة مباشرة بعمل إرهابي قد وقع، والثانية أن ينتهك قواعد الأمن التي يجب اتباعها في الأماكن المتاحة للعامة.

وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، على مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.

ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.

وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

كما يفرض قيودا على حرية تعليم الأسر لأطفالها في المنازل، كما يحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

المصدر : وكالات

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