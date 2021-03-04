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سياسة|مصر

مصر تعلن تفاصيل حملة التطعيم بلقاحات كورونا لعامة الشعب

مواطن مصري يتلقى جرعة لقاح ضد مرض فيروس كورونا في القاهرة (رويترز)
مواطن مصري يتلقى جرعة لقاح ضد مرض فيروس كورونا في القاهرة (رويترز)
4/3/2021

قالت السلطات المصرية إنها بدأت اليوم الخميس تطعيم كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة بلقاح فيروس كورونا وذلك بعد عدة أسابيع من بدء تطعيم العاملين في القطاع الطبي.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن قرابة 153 ألف شخص تقدموا بطلبات للتطعيم منذ يوم الأحد الماضي عندما أتاحت الحكومة إمكانية تسجيل الطلبات عبر الإنترنت.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أطلقت الموقع الإلكتروني الذي يمكن من خلاله تسجيل بيانات كافة المواطنين والأجانب المتواجدين في البلاد بما فيهم الدبلوماسيين والمقيمين واللاجئين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما أو الذين يبلغون 18 عاما ويعانون من إحدى الحالات المرضية المزمنة من أجل تلقيهم للقاح.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة أعدت 40 مركزا للتطعيم وإنها تعتزم زيادة العدد بعد وصول دفعات إضافية من اللقاحات.

وقد تلقت مصر 350 ألف جرعة من اللقاح الذي طورته شركة سينوفارم الصينية على دفعتين منذ ديسمبر/ كانون الأول بالإضافة على 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا في فبراير/ شباط الماضي.

ومن المتوقع أن تتلقى مصر 8.6 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال هذا الأسبوع، وذلك ضمن مبادرة كوفاكس التابع لتحالف جافي العالمي، والتي ستورد لمصر 40 مليون جرعة من اللقاح خلال 2021، حسب تصريحات سابقة لوزيرة الصحة هالة زايد.

وفي 24 فبراير/ شباط قالت هيئة الدواء المصرية إنها اعتمدت لقاح سبوتنيك في الروسي للاستخدام الطارئ.

وقالت شركة برايم سبيد ميديكال المصرية إنها حصلت على حق توفير اللقاح الروسي في مصر وذلك في بيان إلى البورصة المصرية لكنها لم تذكر تفاصيل.

وكانت مصر قد بدأت تطعيم العاملين على الخطوط الأمامية في القطاع الطبي في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي باللقاح الصيني.

وقالت وزيرة الصحة إن من حصلوا على اللقاح الصيني سيحصلون على جرعة ثانية بعد 21 يوما وإن من حصلوا على لقاح أسترا زينيكا سينتظرون 12 أسبوعا للحصول على الجرعة الثانية.

وأعلنت وزارة الصحة  أمس الأربعاء تسجيل 577 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 184 ألفا و168 حالة، وسجلت الوزارة أمس أيضا 44 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 10 آلاف و822 حالة.

غير أن مسؤولين في القطاع الصحي يرجحون أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير بسبب انخفاض معدل الفحوص للكشف عن فيروس كورونا واستبعاد نتائج الفحوص التي يجريها القطاع الخاص.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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