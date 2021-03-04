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سياسة|مصر

“فقدت معلمي وقائدي”.. السيسي ينعى لواء سابق بالجيش توفي بكورونا

اللواء كمال أحمد عامر (منصات التواصل)
اللواء كمال أحمد عامر (منصات التواصل)
4/3/2021-|آخر تحديث: 4/3/202111:19 PM (مكة المكرمة)

نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري الذي توفي، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وقال السيسي في منشور له عبر صفحته على فيسبوك “لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب”.

وأضاف “كان الفقيد خير معلم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته”.

ترقية

كما أصدر السيسي قرارا بترقية عامر إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بجمهورية مصر العربية.

وكشفت مصادر برلمانية لصحف محلية أن عامر أصيب بفيروس كورونا منذ أيام وتفاقمت حالته الصحية ونُقل على إثرها لأحد المستشفيات قبل أن تتدهور صحته ويتوفى بعد فشل محاولات علاجه.

يذكر أن اللواء كمال عامر قد شغل منصب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وكان قائدا للجيش الثالث الميدانى، ومديرا المخابرات الحربية، ومحافظا لمطروح ومحافظا لأسوان في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، كما كان أحد من عيَّنهم الرئيس الراحل محمد مرسي في مجلس الشورى عام 2012.

ونعى المتحدث العسكرى للجيش المصري اللواء عامر وقال عبر صفحته على تويتر: “تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أركان حرب الدكتور كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب”.

وقال الصحفي جمال سلطان عبر صفحته على تويتر: “هذا هو العضو الرابع والعشرون تقريبا الذي تعلن وفاته في العام الأول، وبعد أشهر قليلة من إعلان فوزه في الانتخابات البرلمانية، وهو ما لم يحدث في تاريخ البرلمان!”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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